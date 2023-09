Reconocido actor fue condenado a 30 años de prisión por abusar a dos mujeres

Una de las víctimas, al conocer el fallo, expresó: “Cuando me violaste me robaste algo. Eso es lo que es una violación: un robo de espíritu”. Añadió, mostrando su desprecio hacia Masterson, que “Eres patético, perturbado y totalmente violento. El mundo es un lugar mejor mientras estas en prisión”. Lea aquí: ¿Dayana Jaimes hablaría ‘desde el más allá’ con Martín Elías?, esto dijo

La otra víctima destacó la falta de arrepentimiento del actor, lamentando no haberlo denunciado antes y resaltando la necesidad de su encarcelamiento para garantizar la seguridad de todas las mujeres que interactuaron con él. Masterson, quien también es parte de la comunidad de la Iglesia de la Cienciología, no emitió ninguna respuesta durante el pronunciamiento de la sentencia, una actitud que replicaron los miembros de su familia presentes en la corte. No obstante, su esposa, Bijou Phillips, no pudo contener su angustia, derramando lágrimas a lo largo de la sesión.

Desde el 31 de mayo, el actor permanece bajo custodia, luego de que los jueces determinaran su responsabilidad en dos de los casos presentados, aunque aún persisten dudas sobre un tercer caso que involucra a una ex pareja del actor. Las acusaciones, hechas públicas en 2020, relatan agresiones perpetradas entre 2001 y 2003, durante el apogeo de su carrera. Según el equipo de fiscales, los incidentes tuvieron lugar en su residencia cerca de Hollywood, después de drogar a las víctimas. Lea aquí: Una periodista, sospechosa en el caso de asalto a Miguel Bosé

A pesar de las acusaciones, Masterson proclama su inocencia. Incluso, su defensor, Tom Mesereau, aseguró a People que están convencidos de que el actor será liberado una vez que se examine toda la evidencia y se escuche a todos los testigos.