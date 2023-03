Restaurante con atención erótica responde a las críticas, ¿no más shows?

Un sinnúmero de comentarios han despertado los videos de la experiencia que ofrece este particular restaurante en la ciudad de Cali, pues si bien lleva operando desde hace un tiempo, en las últimas semanas los empleados le han ido subiendo el tono al tipo de atención que le ofrecen a sus clientes mujeres. Lea aquí: Polémica por lugar que vende comida con un toque sexual en Colombia

Pero la gota que rebozó el vaso fue un video viral en el que uno de los empleados del restaurante le besa los senos a una de las clientes, quien no se muestra incómoda frente ello.

No obstante, la reciente polémica gira en torno a los comportamientos de tipo sexual que tienen los empleados de ‘Severo Sinvergüenza’ con las mujeres que asisten en busca de una experiencia diferente, pues los bailes, poses y conductas con un toque erótico han provocado que muchos califiquen a este negocio como “asqueroso”, “indecente”, entre otros peyorativos. Lea también: ¿Iván Lalinde y Carolina Cruz? El fin de los rumores sobre su relación

Y añadió: “Cualquier acto que cruce el limite de la diversión y la sensualidad, está prohibido y como marca no nos hacemos responsables por este tipo de acciones dentro de nuestro local. Se tomarán las medidas pertinentes para que esto no se vuelva repetir”.

Y aunque esto dejaría claro que los actos directamente sexuales no se repetirían, posterior al post la marca publicó un video que da tips sobre cómo besar los senos de una mujer, acompañado con la siguiente descripción: “Una chu**dita de t**as no se le niega a nadie, pero recuerda hacerlo SIEMPRE con consentimento y en los lugares adecuados... (obvio Severo no es uno de esos)”.

Muchos de los usuarios no supieron si tomar este mensaje final con sarcasmo, pero lo que sí es cierto es que varias internautas se mostraron contentas de que el establecimiento vaya a continuar con este tipo de atención subida de tono.

Algunos de los comentarios fueron: “Me parece una falta de respeto grave (...) que no hayan abierto una sucursal en la ciudad de Cartagena, las demás ciudades también merecemos vivir la experiencia”, “Cada quien hace con su cuerpo lo que quiera. ¿Entonces por que no clausuran los prostíbulos? El machismo ya está pasado de moda”, “Yo te lo doy... el consentimiento”, entre otros.