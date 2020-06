Rodny Teherán, una estrella de la percusión que se crió en Zaragocilla

Tiene un swing arrollador y su vida se resume en una sola palabra: música. Su nombre es Rodny Teherán Paz y desde hace más de 20 años está radicado en Bogotá, pero es tan o más cartagenero que el patacón con queso o el pescado y arroz con coco. Sí. Él nació y comenzó en la música en La Heroica.

Este percusionista, de 47 años, ha mostrado todo su talento con artistas muy importantes en el ámbito nacional e internacional. Rodny es sinónimo de congas, bongos, timbales, tamboras, campanas, güiras, yembés, cajones, panderetas y shakers.

“Todos me gustan, pero me identifico más con los tambores folclóricos porque con ellos comencé y, además, me han servido de mucho para dar a conocer la importancia de nuestra música colombiana”, asegura Rodny, criado en el barrio de Zaragocilla.

Con los grandes

Carlos Vives, Fonseca, Fanny Lu, Diomedes Díaz y Silvestre Dangond son algunos de los artistas con los que ha mostrado su alto cilindraje como percusionista. Pero también ha estado con más estrellas: Andrés Cepeda, Wilfrido Vargas, Rey Ruiz, Moisés Angulo, Karroll Márquez, Soraya (q.e.p.d.) y Mauro Castillo, el popular Manyoma de la telenovela Joe Arroyo.

¿Sus grandes maestros en la música?

-El profesor Gabriel Argel Martínez, Julio Luna, Alonso Puello y Rey González.

¿Cuántos países ha conocido gracias a la música y cuáles le ha gustado más?

- Más 30 países. Estados Unidos por sus escenarios, Italia por su forma de apoyar la cultura y México por respaldo a los músicos.