¡Tenemos Reina de la Panela 2024! Señorita Bolívar fue coronada en Villeta

“¡Los sueños se cumplen! Ser embajadora de la Panela, producto que nos representa ante el mundo. El trabajo, alegría y dulzura de mi gente me motivará a trabajar cada día para llevar en alto la labor de nuestros campesinos colombianos”, escribió la soberana en su cuenta de Instagram.

Virreina: Srta. Santa Marta - Ana Camila del Toro.

1 Princesa: Srta. Sucre - María Eugenia Vega.

2 Pruncesa: Srta. Córdoba - Kristell Marval.

3 Princesa: Srta. Cali - Susana Uribe.

María Camila Montemiranda se define como una mujer líder y con vocación para representar la belleza de la mujer afrodescendiente. “Me gusta ser única, marcar la diferencia y creo que por medio de mi look reflejo parte de mi personalidad. La feminidad y belleza no solo se lleva en un cabello largo, tengo cualidades físicas como un cuerpo saludable, ojos rasgados y un color de piel que me enaltecen”, expresó.