$!Video: Shakira reacciona al ver a su doble en ‘Yo me llamo’, ¿qué le dijo?

Debido a su constante evolución musical y a su gran talento, Shakira es una de las artistas top del momento y su vigencia para no tener fecha de caducidad. Sus fans mantienen vivas las letras de sus canciones, convirtiéndolas en tendencia en las plataformas digitales y redes sociales, la admiran tanto que hasta buscan convertirse en sus dobles exactas. Lea: ¡Viva el amor! Shakira de ‘Yo me llamo’ encontró pareja en el programa

“Extraordinaria presentación buena imagen súper afinada actitud todo....!!! Recordamos que es una imitadora, es un homenaje, no es una copia” y “Hay que ser sordo y ciego para decir que no es muy parecida”. Fueron algunas de las afirmaciones.

De hecho, durante una entrevista en el programa de ‘Día a Día’, Andrea recibió un video hecho por la misma Shakira en donde le decía: “Hola, un besito muy grande a Andrea Correa, mi imitadora, que es simplemente espectacular. Y a todo el equipo de Yo me llamo“.

Por supuesto, ante la reciente reacción de la cantante barranquillera, la participante de ‘Yo me llamo’ mostró su inmensa felicidad en redes sociales y afirmó: “Dios mío, no te lo puedo creer, ¡no! ¡De nuevo!, de nuevo me subió Shakira a sus estados. Yo no puedo creerlo”.