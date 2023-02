Wilfran Castillo, creador de éxitos

Los reconocimientos a su talento y sensibilidad se suman desde sus inicios, cuando siendo un adolescente fue elogiado por los artistas del momento, quienes, rendidos ante su pluma, no dudaron en grabar lo que a la postre se convertiría en éxito. (Lea aquí: ¿Dónde nacen las canciones de Rafael Manjarrez?)

De otra parte, su voz también se hace sentir, no solo en la interpretación de sus canciones, como abogado tiene la capacidad de expresar desde un halago hasta su inconformidad, siempre bajo la premisa del respeto que va en consonancia con sus letras.

El talento innato

Con una vida dedicada a la música, el Maestro Wilfran Castillo es siempre relacionado con canciones que han hecho historia y que si bien, por lo prolífico de su arte se van rodando en el tiempo, se niegan a guardarse en el baúl de los recuerdos. A continuación, una charla con el artista que devela un poco más de su arte.

Eres uno de los compositores más prolíficos de la música nacional, ¿Cómo descubres tu talento?

Empecé a escribir canciones de los 17 años, y la primera canción fue “Sueño de olvido” que me grabaron Los Diablitos. Fue una experiencia muy bonita porque sentí la energía de la letra, lo consulté con mi tío Omar Geles y me dijo que la quería grabar con su agrupación, a partir de ahí empieza mi carrera como autor. Para entonces no sabía que iba a ser mi futuro, ni sabía que iba ser mi carrera, sólo lo disfrutaba como un joven que hacía sus primeras canciones.

¿Cómo llegas a la inspiración?

La inspiración se consigue pensando en el amor, algunas veces en el despecho, y en otras ocasiones programando la conquista, pero el amor siempre será una fuente inagotable de recursos para escribir canciones. Creo que si el amor no existiera, la música tampoco.

Aunque se te relaciona con el Vallenato, tus letras van más allá, ¿Cómo han llegado a ti otros intérpretes, en este caso Fonseca y Ricardo Montaner?

Por lo general casi nunca escribo canciones para un intérprete determinado, pero ellas siempre se van pareciendo a alguna voz, bien sea por el tono, por la melodía o por el tema. Un compositor sencillamente se pone escribir y luego la canción de buscando un horizonte.

¿Cuántas canciones tienes grabadas?

Actualmente tengo 400 canciones grabadas. No tengo muchas inéditas porque siempre me están grabando.

¿Cómo escoges las letras que serán cantadas por ti?

Generalmente cuando me propongo a grabar mis discos busco canciones que se parezcan mucho a mi tono de voz y a mi modo de interpretar, esa dinámica de trabajo hace que no sea tan difícil escoger las canciones que yo mismo grabo.

¿Interfieres en el proceso de grabación cuando has entregado una canción?

Casi nunca intervengo en la grabación, porque permito que el artista haga sus arreglos y acomode la música que quiere ponerle cada canción. Me parece que los compositores, al entregar las letras, debemos dejar que cada cantante haga lo que sabe hacer.

¿Has teñido temporadas de receso creativo?

He tenido temporadas en las que he compuesto menos canciones, pero por fortuna nunca he tenido un receso como tal. Creo que en toda mi vida, desde que empecé escribir canciones, nunca he parado y cada vez tengo más ganas de escribir.

¿Tienes un top 5 de canciones preferidas?

La mayoría de autores puede concluir que quiere todas sus canciones, pero siempre va a existir ese grupo que más cercanía tiene con el público y por tanto se pueden catalogar como preferidas, en este caso estarían en su orden:

“No quería engañarte”

“El invierno pasado”

“Arroyito”

“Hoja en blanco”

“Entrégame tu amor”

¿Quién es el cantante que más ha grabado tus canciones?

Alex Manga ha grabado más de 11 canciones de mi autoría. Creería que es el artista que más canciones mías tiene en su discografía.

¿Cómo proteges tu obra?

Mi obra está protegida por Sayco y por las normas nacionales de derechos de autor. Tengo también una firma de abogados que representa mis temas autorales.