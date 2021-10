Yo me llamo llega con grandes sorpresas ¿cuáles son?

Colombia está lista para dar el sí en Yo me llamo, el concurso de imitación musical más querido por los colombianos, que llega con su octava temporada a las noches de las familias colombianas. (Lea aquí: ‘Yo me llamo’ tiene nuevo jurado y presentadora)

Como cada edición, este año el programa llega con grandes sorpresas para sus participantes. Esta vez, con un plan de premios de 1.200 millones de pesos, lo cual no se había visto en ningún reality musical.

Otra de las novedades del programa, que se estrena este próximo 26 de octubre a las 8 p.m, es que llega con un nuevo integrante a la mesa de los jurados: Yeison Jiménez, quien llega por primera vez al concurso. Los tres expertos jurados aceptaron este compromiso y están preparados para darle el sí a los dobles perfectos.

“Como jurado voy a ser sincera y frentera. Yo estudio mucho y por eso, desde mi posición, considero que lo importante es guiarlos, decirles la verdad y recordarles las características que deben acompañar al personaje que están imitando. Soy severa y cuando no hacen bien la tarea soy mucho más exigente y por eso, hemos logrado en otras temporadas los dobles perfectos”, aseguró Amparo Grisales, quien además dijo a qué artista le gustaría ver en el escenario.

“Me encantaría ver un buen Chayanne, un Enrique Iglesias, artistas de los años 60 porque es una época romántica; me gustaría ver representantes del tango como un Carlos Gardel... Quiero ver talento y potencial no importa el género o la generación”, agregó.

Por otro lado, el talentoso cantante Yeison Jiménez, aceptará solo a los imitadores que lleguen al escenario con ganas de comerse el mundo. Además, afirmó que ser parte del selecto grupo de jurados era una oportunidad que había querido vivir siempre.

“Me siento muy feliz de hacer parte de un programa que me inspiró por muchos años. Siempre sentí que era necesario para mi vida y mi carrera vivir esta experiencia al lado de personas como Amparo Grisales y César Escola. Me ha ido muy bien trabajando con ellos, he encontrado una gran afinidad con ambos, me han explicado, me han guiado y me han sabido llevar en el proceso. Me siento bendecido de poder estar acá”, explicó Jiménez.