$!Yuranis León: “¿Creen que me afectará un cacho?”

La cantante e influencer cartagenera Yuranis León siempre se ha caracterizado por hablar claro y firme frente a las críticas con las que día a día lidia en sus redes sociales.

La esposa del reconocido cantante de la champeta Mr Black, ‘El presidente del género’, dejó muy claro en su canción ‘Wiqui Wiqui’ que ella es “una leona que cuida su hogar”.

En su cuenta de Instagram, donde hace contenido para sus seguidores que la admiran por su gran talento con el baile y su amor por su familia, quiso interactuar con los fans de este admirado matrimonio, colocando una cajita de preguntas por medio de sus historias.

Entre las muchas preguntas que le llegan a la influencer, ella quiso responder una que le causó gracia, el comentario decía: “Tan tóxica y lleva cacho jajajaja”; Yuranis confrontó este comentario diciendo que ella no va a dejar que su hogar se destruya por culpa de una tercera persona.

“Desde que conocí a Edwin tuve claro el lugar que quería en su vida y no lo quería de gratis, lo quería ganado, sudado y luchado, como la mujer berraca que soy, y lo logré, tanto que llevé mi unión a una iglesia... ¿Creen que me afectará un cacho o alguien que quiera ser plato de segunda mesa? El trabajo y la función que tengo en la vida de mi esposo es de años, desde el tiempo donde no teníamos para comer, desde que cuando llovía se nos inundaba la casa, mujeres así difícil vuelven a salir”, dijo.

Yuranis ha demostrado su fidelidad y compromiso con su familia a lo largo de los 11 años de relación que lleva con su compañero Mr Black, de tal modo que ella dice sentirse orgullosa del hombre que tiene como esposo y no permitirá que su felicidad sea arrebatada por nadie más.

"Mientras sea la esposa, la que lleve de la mano a todos lados, la que muestre ante sus amistades, redes y demás, que siga el cacho", agregó la cantante con emojis riendo.

Muchas personas que comparten este ideal con la artistas, le han felicitado por su respuesta contundente ante las críticas de los ‘haters’, otros, por el contrario, dicen que esta es una mentalidad machista y opresora. Lo cierto es que para Yuranis lo fundamental es su familia y por ella pelearía con uñas para defenderla.