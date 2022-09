Álvaro Clavijo, otro chef colombiano entre los 100 mejores del mundo

Los cocineros colombianos se están convirtiendo en un referente para la gastronomía en el mundo, nuevamente un chef nacional es reconocido en uno de los eventos más importantes que reúne al gremio.

The Best Chef Awards, se celebra desde 2017 y su objetivo es distinguir el trabajo de los cocineros centrándose en su labor más individual y no tanto en el valor del restaurante que representan, como figuras inspiradoras para las nuevas generaciones y como agentes de cambio en la gastronomía actual.

En esta sexta edición la lista incluyó a cocineros mundialmente famosos de 30 países, algunos con estrellas Michelin, con títulos en listas como los “50 Best” o reconocidos en otros premios de la industria. Los ganadores son elegidos a través de los votos de los propios cocineros y otros profesionales del sector gastronómico.