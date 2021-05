$!Avanza lentamente la identificación de muertos en metro de Ciudad de México

“No me proporcionan la lista de muertos, quiero saber si mi hijo está muerto”, dijo desconsolada Marisol Tapia, madre de Giovanni Hernández, un joven de 13 años que viajaba en el tren, frente al lugar del accidente, donde la mitad de uno de los vagones ya fue retirado.

UN PERITAJE INTERNACIONAL

Ante la indignación popular por el derrumbe de una línea que lleva años en el punto de mira de la polémica por corrupción y mal mantenimiento, la alcaldesa capitalina, Claudia Sheinbaum, prometió que se llegará “hasta las últimas consecuencias”.

Anunció una “revisión muy detallada” del tramo elevado de la línea 12, que ha quedado suspendida, así como un peritaje externo contratado a la empresa noruega Det Norske Veritas “para llegar al fondo de lo que pasó”.

No obstante, Sheinbaum descartó el cese de la directora del metro, Florencia Serranía, ni de otros funcionarios públicos hasta que se tenga el resultado de las investigaciones.

La gestión de Serranía está especialmente cuestionada desde que el pasado 9 de noviembre, cuando se incendió el envejecido centro de control del metro capitalino, dejando sin servicio seis líneas durante varios días y semanas.

Además, vecinos de la zona accidentada el lunes venían denunciado afectaciones en los pilares del puente desde el terremoto de 2017.

“Por lo que entiendo no había ninguna alerta de algún problema que nos pudiera llevar a esta situación. Por eso es indispensable el peritaje y no hacer ninguna hipótesis hasta que no la tengamos comprobada”, zanjó Sheinbaum.