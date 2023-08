Caso Daniel Sancho: entre lo mediático y lo oficial, así va la investigación

La demora no está fuera de lo habitual, pues la Policía cuenta con un plazo de 84 días para su investigación desde el ingreso en prisión provisional de Sancho el 7 de agosto (que por lo tanto concluiría a finales de octubre), pero iría en apariencia en contra de afirmaciones de que estaba terminada.

También anticipaba entonces que esa semana se entregaría el informe -lo que da pie a que se establezca la fecha del juicio-, si bien la Policía de la isla de Phangan afirmó hoy que aún no está listo pues siguen sin recibir resultados de pruebas de ADN.

La Fiscalía confirmó hoy por su parte que no lo ha recibido y aseguró que no designará el equipo encargado del caso hasta que no haya finalizado la investigación policial.

TAILANDIA, PAÍS TURÍSTICO POR EXCELENCIA

Las aseveraciones de Surachate no son inusuales ni tienen por qué condicionar el contenido exacto del informe final. Como supervisor de la investigación, está también a cargo de la imagen pública del proceso policial en un caso que ha atraído mucha atención mediática, más por parte de fuera que de dentro de Tailandia.