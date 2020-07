Ecuador, el plan B para retornar a Colombia y volver a casa

A los colombianos Jacksson Chávez Soriano y César Trujillo Meza se les agotó la paciencia de esperar, una respuesta positiva por parte del consulado colombiano, en el estado de la Florida para poder volver a casa, para poder volver a Colombia.

Durante 103 días quedaron atrapados y varados en los Estados Unidos a raíz del cierre de fronteras y la pandemia mundial COVID-19. Ellos esperaban un cupo, en uno de los 30 vuelos comerciales con carácter humanitario, los cuales han retornado al país cerca de 4 mil 600 compatriotas desde el territorio estadounidense.

Según cuentan estos hombres originarios del Tolima Grande, es decir de Ibagué y Neiva, respectivamente, al menos enviaron 14 correos al consulado y nunca fueron priorizados.

Por ello, cuando vieron la noticia por redes sociales y en medios de comunicación de que Migración Colombia había emitido la resolución 1431 del 19 de junio de 2020, en la cual habría un corredor humanitario entre Colombia y Ecuador por vía terrestre, a través del puente de Rumichaca, para los connacionales atrapados en el hermano país, no lo dudaron dos veces, para ir a Ecuador, país que se convertiría en su ruta de escape.

Comienza la odisea

Jacksson Chávez Soriano llegó a EE. UU. junto a su amigo Alejandro García para capacitarse en el mundo del networking, marketing y liderazgo. Todo iba bien, todo marchaba sobre ruedas hasta que apareció la pandemia mundial COVID-19 y con ello, el cierre de fronteras y de aeropuertos internacionales.

“Nosotros llegamos el pasado 24 de enero y nos fuimos a entrenar a Baltimore, estado de Maryland, el entrenamiento duró un mes y medio, de allí fuimos a conocer ciudades cercanas como Washington pero nunca imaginamos todo lo que se avecinaba con el coronavirus”, dijo Chávez Soriano.

Chávez Soriano dijo además que “intentamos todo lo posible, lo humanamente posible para que nuestro gobierno y el consulado en Estados Unidos nos asesorara y nos ayudara a regresar a nuestro país, tuvimos que hacerlo por nuestros propios medios creo que hubo mucha burocracia, mucho trámite en estos tiempos de dificultad para todos”.

Gracias a Facebook

Preocupados por su situación en los Estados Unidos, tanto Jacksson como Alejandro buscaron algún conocido que le diera la mano y en la red social Facebook se enteraron que un amigo conocido por los dos, estaba en la ciudad de Melbourne, estado de la Florida.

Allí aparece el ingeniero electromecánico, César Trujillo, un viejo conocido de los dos viajeros, quien también quedó atrapado en EE. UU. por la pandemia. Sin dudarlo, se trasladaron hasta allá.

“Viajamos al estado de Virginia, donde unos amigos de infancia me dan la posibilidad de tener la dormida. 15 días después viajo a Melbourne, Florida donde uno de los amigos que nos acogieron para mantenernos a salvo en medio de la pandemia y los toques de queda”, relató.

Se les apareció la virgen, ¡no!, el Santo

En estos periplos, el ángel que se les apareció a estos tres viajeros atrapados y varados en tierras ajenas fue Santos Trujillo, hermano de César, y conocido de Jacksson y Alejandro.

Santos sin titubear se solidarizó con su familiar y sus amigos, como miles de colombianos y latinos que le han tendido la mano a quien lo necesita, en medio de esta crisis mundial.

“Gracias a él tuvimos un techo donde dormir y un plato de comida, donde Santos iba nos llevaba, pues su trabajo así se lo exige, desplazarse por muchos lados, nunca nos abandonó, estuvo muy pendiente de nosotros. Ahí en medio de la frustración y el ver los recursos económicos agotados fue el momento donde tomamos la decisión de irnos a Ecuador, se abrió una posibilidad, una ventana”, dijo Jacksson.

En ruta al país, de la mitad del mundo

Una vez se enteraron que el Gobierno ecuatoriano daba vía libre a los vuelos internacionales aterrizaran en su suelo y que Migración Colombia daba también luz verde de volver a casa gracias al corredor humanitario, entre ambos países, decidieron arreglar maletas e irse hasta el Ecuador.

Ellos volaron desde Miami, Florida hasta la ciudad portuaria de Guayaquil, en el hermano país, en la aerolínea Spirit, cuyo trayecto duró cinco horas aproximadamente y el pasaje tuvo un costo de 66 dólares, más 30 de la maleta, 96 dólares en total.

Una vez llegaron al territorio ecuatoriano, le pidieron al médico de turno, quien los recibió en el aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo, de Guayaquil, durante el tamizaje de bioseguridad, que les permitiera seguir en tránsito hasta la frontera colombo-ecuatoriana, pues venían de estar atrapados en EE. UU. por tres meses y con sus recursos económicos limitados y sus esperanzas por el suelo, lo único que querían, era estar en sus hogares y con sus seres queridos.

“La i94 o estancia legal en los Estados Unidos estaba próxima a vencerse, teníamos que tomar una decisión rápida, no sabíamos que hacer y esta fue nuestra única opción, además estamos quedándonos sin dinero, sin recursos, por ello, una vez llegamos a Ecuador, le dijimos al médico de migración que nos ayudara, que necesitamos llegar hasta la frontera y le mostramos la resolución de Migración Colombia, la cual había un corredor humanitario. El médico nos ayudó y volamos hacia Quito”, relató Jacksson.

También este administrador de empresas de 39 años dijo además que “el Gobierno debe hacer la gestión de trámites más ágil entendiendo que son personas calamitosas y que están en momentos de tensión, desespero, incertidumbre y sin recursos económicos. Entiendan que somos seres humanos y requerimos llegar a nuestros hogares, llenamos 3 formularios diferentes con la misma información”.

La odisea de estos colombianos no terminó allí, continuó debido a que durmieron en el aeropuerto de Guayaquil, allí pasaron toda la noche, a las 10:00 de la mañana del día siguiente partieron con rumbo a la capital del territorio ecuatoriano, Quito, todo esto gracias a la esposa de Chávez Soriano, quien compró los tiquetes desde Colombia para su desplazamiento.

Después de este vuelo, de una hora aproximadamente, tuvieron que rentar un taxi para que los transportara hasta la ciudad limítrofe de Tulcán, cerca a la frontera con Colombia, el recorrido duró al rededor de 4 horas y media.

Una vez instalados allí, sus esperanzas se renovaron, sentían el olor del café colombiano y otras delicias del Tolima y el Huila, sus paladares estaban como cataratas de agua debido a la cercanía de la Patria de sus amores, estaba cerquita a 3 kilómetros solamente. Esa es la distancia que hay entre las ciudades de Tulcán, Ecuador e Ipiales, Nariño, Colombia.

Además, sus ánimos estaban arriba, porque sintieron el respaldo del consulado colombiano en Tulcán, cosa que no sintieron en EE. UU., pues aseguraron que en Ecuador funcionarios de Migración Colombia y del consulado fueron diligentes con ellos.

“Una vez nos reportamos en Ecuador sentimos el respaldo, nos atendieron, hablamos con ellos por teléfono, fueron hasta el hotel donde nos hospedaron para ver nuestra situación, verificar nuestro trámite, pero en EE. UU. no fue así; nosotros esperamos aproximadamente 1 mes y medio con la esperanza que abrieran fronteras, y al ver que no fue una realidad optamos por aplicar un vuelo humanitario, que al final de 3 meses fue solo una ilusión. No respondieron el teléfono, nunca lo hicieron. Los correos que enviamos siempre fueron devueltos con una respuesta fría, la cual decía tengan paciencia”, relató Jacksson.