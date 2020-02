Enfermos graves en Wuhan piden desesperadamente plasma de los curados

Wang explica que algunos doctores del centro que acoge a toda su familia no están del todo seguros de usar el tratamiento de plasma “porque no se sabe todavía si funciona bien y si hay efectos secundarios”.

“He escuchado que el tratamiento con plasma es efectivo y hay pacientes que ya se han curado con ello. Por eso, estoy buscando la sangre, aunque el hospital ya me dijo que la situación de mi papá es muy crítica y ya no hay mucha posibilidad”, dice.

“Los doctores vienen de todas las provincias del país, y no hay un criterio unificado a la hora de aplicar los tratamientos. En mi hospital no usan ahora los antibióticos, sino que solo observan nuestra situación”, señala.

En el hospital, sin embargo, no hay pañales para adultos y tiene que comprarlos para él y para sus padres a través de un servicio de mensajería por internet, que ahora sí funcionan mejor, no como al principio de la epidemia, cuando ni siquiera los mensajeros trabajaban.

“NO SÉ CÓMO ESTA MI PADRE”

Yang Li en el sur de China, pero tiene a su padre y a su madre infectados y hospitalizados en Wuhan, foco de la epidemia. Su padre está en la UCI en estado crítico, y su madre por el momento está leve.

El tercer día del Año Nuevo chino, el 27 de enero, su padre le dijo que había estado con gripe y tos, ella pensó que era una enfermedad normal, pero cuatro días después tanto él como su madre fueron diagnosticados de neumonía por coronavirus.

El 14 de febrero, su padre fue ingresado en estado grave en la UCI, aunque nadie avisó a Yang.

“Al principio recibí llamadas del hospital pero desde que se puso grave no he recibido ninguna, no sé en qué estado está hora”, se lamenta la joven, que intenta averiguar algo sobre la situación de su padre a través de amigos en la ciudad, ya que ella misma no puede viajar a Wuhan debido a la cuarentena.

Lea aquí: El coronavirus llega a Latinoamérica con un primer caso en Brasil

“Yo quiero volver a la ciudad de mis padres para cuidarles, pero no puedo. Probé por varios canales para obtener el pase, pero todas las entradas allí están bloqueadas. No puedo”, dice.

Tampoco sabe si su padre, su madre o el hospital han conseguido encontrar el plasma necesario para el tratamiento y por eso ha emprendido personalmente la búsqueda de pacientes curados dispuestos a donar su sangre en las redes sociales.

“Estoy muy preocupada por mi padre, no puedo hablar con los doctores ni con nadie y no sé qué será de él”, afirma.

Tras hablar con Efe, Yang recibe la noticia de que un equipo médico de otra provincia que llegó al hospital donde está su padre ha llevado el plasma necesario para el tratamiento.

Está contenta, aunque todavía no acaba de fiarse completamente al haber recibido la información a través de una cadena de amigos, por lo que continúa intentando confirmarlo por otras fuentes.

“Con mi madre puedo hablar, pero ella no sabe que mi padre está grave, cree que está como ella, en estado leve en otra habitación del hospital. Tiene la tensión alta y prefiero no decírselo”, explica.

Aunque en el resto de China la situación de la epidemia ha mejorado, en Wuhan continúa siendo grave. Las últimas 24 horas se detectaron 383 nuevos casos de infectados y 19 muertes en la ciudad.

Sus habitantes permanecen encerrados en sus casas y no pueden entrar ni salir de sus complejos residenciales más que en casos excepcionales.