Este es el Gobierno que prohibirá a sus funcionarios el uso del iPhone

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, desmintió hoy que exista tal orden, pero explicó que la Administración del Presidente no utiliza la telefonía móvil para transmitir informaciones sensibles.

“Está claro que no se pueden utilizar los móviles inteligentes con fines de trabajo, sin importar cuáles sean, no hay ninguna diferencia. Cualquier móvil inteligente es un dispositivo bastante transparente, por ello no importa cuál sea su sistema operativo, Android o iOS”, explicó.