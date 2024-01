Maduro denuncia que sanciones de EE.UU. han causado un “genocidio económico”

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció este lunes que las sanciones internacionales aplicadas al país en los últimos nueve años han causado un “genocidio económico”, por el que responsabilizó a Estados Unidos y a opositores locales que, aseguró, pidieron y apoyaron estas medidas.

“Un verdadero genocidio económico se ha cometido contra Venezuela”, dijo el mandatario durante la rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de contundente mayoría oficialista.

Explicó que, entre 2015 y 2022, el país dejó de percibir 642.000 millones de dólares por "productos que no se fabricaron, ventas que no se hicieron, servicios que no se prestaron y salarios que se deprimieron" debido a las restricciones financieras impuestas desde Washington y Europa.