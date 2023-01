Se reveló el video de la golpiza que recibió Tyre Nichols por policías

Tyre Nichols

“Para, no estoy haciendo nada”, grita momentos después.

Después de que Nichols está esposado y apoyado contra un coche de policía, varios oficiales dicen que debe haber estado drogado. Más tarde, un oficial dice que no se encontraron drogas en su automóvil, y otro oficial responde de inmediato que Nichols debe haber tirado algo mientras huía.

A lo largo de los videos, los oficiales hacen afirmaciones sobre el comportamiento de Nichols que no están respaldadas por las imágenes o que el fiscal de distrito y otros funcionarios han dicho que no sucedió. En uno de los videos, un oficial afirma que durante la parada de tráfico inicial, Nichols tomó su arma antes de huir y casi tenía la mano en el mango, lo que no se muestra en el video.