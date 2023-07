Estos son los países con más personas migrantes venezolanas

Más de 7 millones 350 mil personas han salido de Venezuela en busca de refugio y protección internacional desde febrero de 2018 y a corte de mayo pasado, según el reporte de datos más reciente de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).

De estos, 6 millones 136 mil están en América Latina y el Caribe, siendo Colombia (2,5 millones), Perú (1,5 millones), Ecuador (502mil) y Chile (444 mil) los destinos con más migrantes.

Aunque en menor proporción Alemania, Portugal e Italia también reportan la presencia de personas migrantes venezolanos en sus territorios, con cifras que varían entre los 10 mil hasta los 59 mil.

Estos datos incluyen a refugiados, migrantes y solicitantes de asilo proveniente del país vecino y reportados por los Gobiernos anfitriones, por lo que R4V hace la salvedad que no se trata de caracterizaciones individuales sino de estimaciones de las metodologías que cada nación usa para procesar sus datos estadísticos sobre migración, por lo que es probable que el número sea más alto ya que normalmente no se incluyen a los migrantes irregulares. Le puede interesar: ¿Aún no regulariza su permanencia en Colombia? Paso a paso para tener el PPT.

Se prevé un aumento este 2023

En 2022 aumentó en un 21% el desplazamiento de personas que tuvieron que abandonar su país debido a la violencia, conflictos y la no garantía de sus derechos humanos, en comparación con 2021, según reveló un reporte de Acnur.

Esto se tradujo en 19 millones de personas más que tuvieron que dejar su lugar de origen en busca de mejores condiciones de vida. Según los datos de la entidad internacional, el año pasado fue el de mayor crecimiento de migraciones forzadas en la historia reciente.

Aunque la mayor parte de los desplazados forzados contabilizados en 2022 son ucranianos, debido al conflicto Ucrania - Rusia, también se dio en gran proporción entre ciudadanos afganos y venezolanos, respectivamente. Se estima que alrededor de 1,3 millones de venezolanos emigraron. Lea también: ¿Eres venezolano y buscas viajar? Lista de países europeos que no piden visa.

Pese a que con 108,4 millones de migrantes el 2022 ha sido el año con más aumento de los desplazamientos forzados en el mundo, desde la Segunda Guerra Mundial, se prevé que este año la cifra siga creciendo. Acnur calcula que al terminar 2023, el saldo de ciudadanos desplazados por fuerza mayor superará ampliamente los 110 millones y en Colombia la llegada de personas migrantes venezolanas tiende a incrementar.