La cantante Gnotte lanza una canción dedicada a los migrantes del mundo

Una carrera exitosa puede forjarse a partir de un talento innato y, también, del apoyo de muchos seres a su alrededor.

Gellinotte Urribarri, cuyo nombre artístico es ‘Gnotte’, ha contado con estos dos factores para recorrer un camino al estrellato.

Canta desde los 14 años. En su natal Maracaibo (Venezuela) dio sus primeros pasos en la música y, en Cartagena (Colombia) ha encontrado la ayuda de personas que han visto brillar su talento, ya sea en plazas, a donde comenzó a cantar a su llegada a La Heroica, o en restaurantes. (También le puede interesar: “5 mil pesos para comenzar una nueva vida”, la historia del escritor Francisco Aguiar)

Un sueño en Cartagena

Como comunicadora social y amante de la música, Gellinotte se aventuró a dejar su ciudad para buscar oportunidades en Colombia. “En Venezuela estaba pasando por una situación económica bastante difícil y yo veía que la parte musical y artística estaba decayendo mucho”, explica.

“Llegué a Cartagena por cosas de Dios. Inicialmente estaba en Valledupar, porque también canto vallenato y me encanta. De ahí fui a Medellín, donde me recibió una amiga y llegué a Cartagena, porque había conocido a unas personas que querían patrocinarme”, añade.

Sin embargo, el contrato con los potenciales patrocinadores no se dio y ella, sola y sin conocer a nadie, decidió apostarle a su talento en las calles del Centro Histórico.

“En ese momento pensé en que no me podía regresar derrotada a Venezuela, porque estaba muy joven y pensaba que tenía que triunfar, que las cosas eran más fáciles, así que me quedé sin conocer a nadie y fue un camino bastante largo, pero hoy en día veo los frutos y me siento orgullosa”, recalca.

Ese camino largo estuvo plagado de obstáculos, pero lleno de oportunidades que Gellinotte supo aprovechar. “Yo digo que, a veces, Dios te pone ángeles en el camino para que tú puedas salir adelante. Una persona que ni siquiera conocía me prestó una guitarra a ojos cerrados y me dijo: ‘tómala, cuando la dejes de usar me la regresas’. Con esa guitarra llegué a la Plaza Santo Domingo y comencé a cantar”, recuerda.

Esa primera noche entonó canciones de Thalía y de Roberto Carlos a una mesa de polacos que, casualmente, eran seguidores de esos artistas. (También le puede interesar: Rayssel y su arte para realzar la belleza)

El comienzo de una carrera

“Poco a poco, las personas en los restaurantes me fueron llamando. Otros músicos me fueron recomendando y, cuando me comencé a estabilizar económicamente, cuando empezaron a conocerme, ahí llegó el momento de hacer mi primera canción. Fue en 2018 que lancé mi primer tema y de ahí en adelante no he parado”, narra.

En 2018 lanzó ‘Solo una noche es más’, un tema de música urbana. Luego vinieron otros sencillos como ‘Mamacita’, ‘Liked’ y ‘Mala’. “Con esa última canción me fue súper bien aquí en Colombia y en Venezuela”, señala la artista, quien ha explorado variedad de géneros.