Marinés Lezama y el sueño de cantar en Cartagena

Abrirse paso en Cartagena. Ese era el objetivo. La ciudad Fantástica de la que escuchaba hablar sedujo a sus sueños, a tal punto de querer hacer sonar el eco de su voz en esta tierra caribeña.

Es la historia de Marinés Lezama, una venezolana nacida en la hermosa ciudad de Cumaná, conocida por sus poetas y por su riqueza cultural.

Esta artista lleva un nombre con una historia singular. Su madre, Inés María, tenía la intención de bautizarla María Inés, pero durante el proceso de registro hubo un error de digitación y terminó con un solo nombre: Marinés. Es la mayor de seis hermanos, lo que la llevó a asumir responsabilidades desde temprana edad.

Lezama estudió Administración de Empresas y Gestión, especializándose en Informática y Contabilidad. Su carrera le proporcionó una base sólida para su futuro profesional.

Tras completar sus estudios, trabajó en una empresa de administración de condominios, donde manejó libros contables, gestionó estados de cuentas y correspondencia. Paralelo a ese empleo, también hacía algo que ama con vehemencia: cantar.

Llegó a ese oficio por mera casualidad, cuando le invitaron a imitar a un evento. “Fue ya grande. En un viaje a Puerto la Cruz (ciudad venezolana), a los 20 años. Un amigo me dijo que lo acompañara a una presentación, porque la cantante que estaba programada no podía asistir. Me pidió que aprendiera una canción de Selena y así lo hice. Me fue muy bien y me pagaron por eso y vi la oportunidad de ganar dinero con eso. Entonces comencé a estudiar, a hacer mi repertorio y comencé a hacer cursos y talleres. Todos los fines de semana estaba trabajando y estudié en la Universidad de las Artes, en Venezuela”, recuerda. Desde entonces no ha dejado de cantar. Es lo que le apasiona.