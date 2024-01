Migración: cinco historias que llenan de inspiración y esperanza

Existe un recuerdo perenne que puede surgir entre quienes se han marchado de casa porque los obligaron a hacerlo, porque no había más salida, porque el hambre física y pura agobiaba a sus vidas.

Puede aparecer poco antes de dormir, cuando los pensamientos del día van aplacando sus ritmos y con trazos incitados por la nostalgia se dibuja en tu mente aquella figura del barrio que abandonaste, de tu casa, de tus amigos, de tu familia. (También te puede interesar: Los car audio llevaron alegría a los Cerros de Albornoz)

Puede surgir también cuando despiertas y sientes vivir en un universo paralelo;abres los ojos y, por una milésima de segundo, crees estar en la tibies de tus sábanas, sin embargo reaccionas y esa no es tu cama, no son las paredes de tu habitación, no es tu barrio y, tampoco, es tu país. No está el beso, ni el abrazo, ni el saludo de la madre, del padre, de la esposa, del esposo, de la hija o del hijo que ahora viven en la distancia de cientos, de miles de kilómetros. Ni siquiera es la vida que solías llevar.

Entonces una leve punzada, tan amarga como melancólica, te atraviesa, pero la marcha debe seguir y te levantas para andar a donde sea que el destino direccione a tus pasos. Es parte de la vida de quienes migran. En especial de quienes han tenido la necesidad de hacerlo.

En estas páginas, durante 2023, relatamos testimonios de migrantes. Especialmente de la población venezolana, mirando más allá de los números: hay cien mil migrantes venezolanos en Cartagena. Cien mil vidas que ahora son parte de nuestra cotidianidad, de nuestras comunidades, de la ciudad Heroica.

En este camino hemos encontrado vívidos relatos de personas migrantes que han renacido en Cartagena, convirtiéndose en ejemplo de resiliencia y superación. Algunos de ellos pasaron de la nada a construir un camino en el que han demostrado su talante, en el que se han unido a la vida cartagenera y en el que son faros para otros migrantes. (También te puede interesar: El Papa Francisco pide a líderes americanos abordar desigualdades y migraciones)

Son testimonios de que sí es posible volver a empezar, aunque el destino se haya tornado gris, aunque las necesidades fueran pan de cada día, aunque algunos de sus días todavía se despierten con el eco del recuerdo de la vida que dejaron atrás.

Con sabor de Venezuela

A Grisel Chirino González se le entrecorta la voz al recordar Venezuela. Salir de su natal San José de Barlovento, Estado Miranda, no fue fácil. Huyó de la crisis y, además, su éxodo se ‘aceleró’ por una persecución política relacionada con su exesposo. “Esa situación nos perjudicó, a mí y a mis hijos”, refiere. Por ello, migró y, en Cartagena, junto a su familia, logró resurgir. Gracias a la ayuda del Centro Intégrate lograron poner en marcha una panadería que ahora es su sustento. Tras publicarse su historia en estas páginas, la panadera ha participado en diversos eventos, relatando su testimonio de lucha y superación para servir de apoyo a otros migrantes.