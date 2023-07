Una chicha venezolana está endulzando el paladar de los cartageneros

Amalia agradece el camino recorrido hasta ahora y extiende un mensaje de agradecimiento a todas las personas que le han tendido la mano en la ciudad.

“Cartagena ha sido muy acogedora. Las personas que he conocido acá me han hecho sentir como en familia porque yo solo tengo a mis hijos acá, cuando paseo por las calles, cuando voy a las tiendas, me siento como en el centro de Caracas y eso me hace sentir muy bien”, dice.