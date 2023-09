“Aquí hubo un plan meditado para que Transcaribe quebrara”: concejal Múnera

En sesión del Concejo de Cartagena, el pasado 11 de septiembre, programada la Audiencia pública del proyecto de Acuerdo 203 “Por medio del cual se realiza un traslado entre unidades ejecutoras en el presupuesto de rentas, recursos de capital, recursos de fondos especiales y establecimientos públicos, así como los gastos de funcionamiento, servicio de la deuda e inversiones para la vigencia fiscal del primero (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veintitrés 2023, del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y se dictan otras disposiciones.”, el concejal David Múnera (Dignidad) destacó que solo 37 de los autobuses de Transcaribe están en funcionamiento, lo que impide que la empresa genere ingresos.

Múnera, además, señaló que la raíz del déficit en la operación de Transcaribe fue un «plan siniestro» con el propósito de que los operadores privados se hicieran cargo de los 99 buses y advirtió que, si no se renegocian los contratos en un plazo de 5 años, se enfrentarán a más demandas de los operadores Sotramac y Transambiental.

Durante la sesión criticó que la Administración no haya tomado medidas para reparar los autobuses dañados y que, mientras los operadores privados ponen en marcha sus flotas, la flota del Distrito disminuye. También cuestionó que la administración destine $24 mil millones para que los operadores privados operen los 99 autobuses, pero no asigna esos recursos al operador del Distrito para que repare y ponga en funcionamiento sus autobuses.

El Universal se comunicó con el concejal, quien sostuvo que lo que le pasa a Transcaribe fue un plan meditado.

DM:

Yo lo que considero es que aquí hubo un plan meditado para que Transcaribe quebrara. No es posible que Transcaribe que tiene 99 buses hoy tenga solamente 37 funcionando; y 62 buses estén en los patios,

¿Cómo es posible que durante todos estos años no hubo dinero para sacar esos buses a trabajar? ¿Entonces, qué es lo que pasaba? En la medida en que los buses seguían disminuyendo, obviamente los ingresos también disminuían. Llegaron un punto del déficit donde decidieron decretar la quiebra de Transcaribe operador y entregarle los buses a los operadores privados.

¿Cuando usted dice que cree que, presuntamente, hubo un plan para quebrar Transcaribe, a quién se refiere?

DM:

Estoy hablando del operador del distrito que es dueño de Transcaribe operador. ¿Cómo me explican a mí que los buses están varados desde el año 2021, 2022, 2023; y no hay siquiera, con los miles de millones que le ha dado a Transcaribe el Consejo, cómo es que no le dedican una plata para pagar el mantenimiento? Y los ingresos siguen bajando y siguen bajando.

No estoy hablando de los operadores privados. Los privados están felices porque van a manejar los buses del distrito. ¿Cómo es posible que nosotros lleguemos hasta el punto de permitirle eso al operador?

Entonces salimos a decir ahora: “tenemos un déficit y tenemos que entregar los buses.” Ah, claro, que tenemos déficit, si tenemos 60 buses sin trabajar.