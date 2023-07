Audios de Óscar Iván Zuluaga no servirían como prueba en proceso penal

La primera vez que la Corte Constitucional se refirió a ese tema fue en 1997. Una Sala de Revisión aprobó una sentencia en la que el magistrado Jorge Arango Mejía estableció que una de las pruebas que el demandante de entonces aportó no podía tenerse en cuenta, precisamente por “deslealtad” al grabar una conversación privada sin el consentimiento del otro interlocutor.

Todo comienza con el artículo 15 de la Constitución. En él aparece el derecho a la intimidad personal, que tiene como uno de sus elementos primordiales la inviolabilidad de toda forma de comunicación, lo que incluye conversaciones, chats o correspondencia, e implica que sin orden de un juez no se puede interceptar ni grabar algún diálogo. Lea aquí: Explosivos audios confirman que Óscar Iván Zuluaga recibió dineros de Odebrecht

En el 2000, en el caso que se llevaba contra el excongresista conservador Jesús García Cabrera por concusión, la Corte Suprema de Justicia sumó otro criterio: que el destinatario de una llamada, o bien, quien participe en la comunicación, sea víctima de un delito. En ese caso, no se necesita ni orden judicial ni consentimiento del presunto delincuente, y la grabación puede ser usada como medio de prueba.

En otros países, otro de los posibles requisitos es que el coautor o partícipe de la conducta sea quien grabe. Sin embargo, como le explicó a Colprensa Dalila Henao, parte de la junta directiva del Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, esto no ocurre en Colombia. “Esto es así en atención al modelo de Estado Colombiano, el cual establece unos procedimientos específicos para el desarrollo de los procesos judiciales como garantía de protección de los derechos fundamentales de sus asociados”, menciona la especialista en Derecho Penal y Criminología.

“Para no oler feo, nos tocó”: así hacen en Cartagena ante la falta de agua

“Para no oler feo, nos tocó”: así hacen en Cartagena ante la falta de agua

Además, como la investigación se realiza con base en delitos que van contra la administración pública, es casi imposible acreditar a una persona en particular que sea víctima, así como no es cierto que García Arizabaleta lo sea. Por lo tanto, tratar de debatir con esa base “sería muy forzado”, como dice Trespalacios.

“Sin embargo, esto no quiere decir que el testimonio de García Arizabaleta sea también ilegal”, aclara Trespalacios. “Él podrá asistir a entrevistas o a un juicio, y será un juez el que le dará credibilidad o no”. Le puede interesar: ¿Quién es Alexander Vega, presunta pieza clave en escándalo Odebrecht?

La también especialista en Derecho Penal Pamela Forero aclara que la discusión en este punto no es si García Arizabaleta podía grabar, porque técnicamente cualquier persona puede presionar un botón, sino si esa grabación es admisible como prueba dentro del proceso penal en sí. Su conclusión es que no. “Sería una prueba que excluirían por ilícita o ilegal, en este caso ilícita, por violar varios derechos constitucionales”, asegura.

De todos modos, probablemente hay una distinción significativa en toda esa doctrina. En 2018, la Sala Penal de la Corte Suprema evaluó una apelación que el exjuez civil Francisco Niño Jaimes interpuso como reclamo porque el Tribunal Superior de Cúcuta no excluyó algunas pruebas que se presentaron durante el juicio por el que en 2021 fue condenado a once años de cárcel.

Pamela Forero, no obstante, cree que “de haber alguna persona que se acredite como víctima, y sea esta la persona mediante la cual se introduzca esta grabación, es el único escenario” en que se podría incluir el audio como material probatorio.

Los delitos que se le imputarán el 10 de julio a Óscar Iván Zuluaga serán falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito. Henao expuso que estos “protegen los bienes jurídicos de la fe pública, la eficaz y recta impartición de justicia y el orden económico social”, por lo que “de ninguna manera habría sido posible para el señor Arizabaleta obtener autorización de quienes eventualmente se acreditarán como víctimas, al ser todas estas personas jurídicas”, es decir, entes que no son de carne y hueso, “que no cuentan con dicha capacidad”.

Sin embargo, la Corte aseguró que el estándar con el que se podría excluir o no la comunicación entregada voluntariamente a la Fiscalía depende de las particularidades de cada caso. Santiago Trespalacios resalta esta parte, explicando que en cada proceso puntualmente se debe discutir sobre la base de una posible “afectación irrazonable a la intimidad”.

“Piénsese, por ejemplo, en el caso de un clérigo que graba la confesión de un feligrés y, luego, le entrega la grabación a la Fiscalía para que adelante la acción penal”, se lee en el auto de la Corte Suprema. En esa eventualidad, dice la Sala Penal, podría debatirse si la grabación amerita estar en el proceso, esencialmente porque fue grabada en un ámbito en el que hay “expectativas de intimidad”, como señala Trespalacios, lo que significa que, por parte de quienes conversan, se espera que haya confianza. Eso ocurre también con el caso de Zuluaga.

En todo caso, Trespalacios aclara que el vicio de grabar la conversación privada no tumba todo el proceso. Esto coincide con la interpretación de Dalila Henao y con una figura que Pamela Forero menciona como “descubrimiento inevitable”. Forero explica que, aunque una prueba puede descalificarse en el proceso, su contenido puede confirmarse mediante otras fuentes que confirmen el hecho ilícito. Lea también: ¿Preguntaron por Santos? FBI recibió visita de Daniel García Arizabaleta

Entonces, si la confesión de Óscar Iván Zuluaga por la entrada de dinero se excluye, lo que, en criterio de expertos, es lo más probable, otras pruebas pueden corroborar la presunta financiación ilegal. Esto permitiría que el proceso penal continúe y está sintonizado con lo dicho por la Corte Constitucional en otra sentencia de unificación, específicamente de 2002.

En su momento, el alto tribunal aseguró que una grabación “ilícita y violatoria del derecho a la intimidad constituye una aplicación correcta del artículo 29” de la Constitución, que dice que se anula. Pero que se haya sacado tal material no daña el procedimiento en general, aunque haya sido pieza clave, “siempre que la resolución de acusación y la sentencia condenatoria se hayan fundado en pruebas separadas, independientes y autónomas de esta”.

En un fallo del 27 de junio, el Juzgado Noveno Penal de Circuito de Bogotá resolvió una tutela que el abogado de Zuluaga interpuso en contra del Juzgado 13 de Garantías, que verificó el principio de oportunidad que la Fiscalía negoció con García Arizabaleta. Zuluaga y su apoderado pretendían tumbar esa negociación diciendo que se sustentó pruebas ilegales, pero el ente judicial no le dio la razón, así que perdieron la demanda.

La tutela decía que la Fiscalía llamó a García a declarar en contra de Zuluaga “pese a no haberse seguido los lineamientos legales y reglamentarios previstos para tal finalidad”, pero el Jugado Noveno dijo que tal llamado no ha ocurrido, puesto que no ha habido juicio oral: “Es más, por el momento es incierto si, en efecto, la actuación avanzará hasta dicha etapa procesal”, que viene mucho después de la imputación, que apenas será el 10 de julio, por lo que el escenario adecuado para discutir el tema vendrá más tarde. Le puede interesar: Odebrecht: ¿Pacto de silencio entre Zuluaga y el registrador Alex Vega?

El comunicado de la Fiscalía del 13 de junio, en el que anuncia la imputación para Zuluaga, su hijo David y la exministra Cecilia Álvarez, contiene elementos decisivos que se corroboran con los audios conocidos recientemente. Por ejemplo, las reiteradas reuniones entre el excandidato y el publicista ‘Duda’ Mendoça, a quien presuntamente Odebrecht le pagó parte de sus honorarios, algo que Óscar Iván Zuluaga aparentemente reconoce.

Esto quiere decir que, sea el lunes o próximamente, el testimonio de García Arizabaleta será presentado durante el debate judicial. Será “trabajo de la defensa impugnar la credibilidad del testigo”, concluyó Dalila Henao.