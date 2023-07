Odebrecht: ¿Pacto de silencio entre Zuluaga y el registrador Alex Vega?

En los audios, Zuluaga reveló el entramado con el ahora registrador para que todo quedara oculto: “Yo estuve en el Consejo Nacional (Electoral) y hablé con Álex Vega. Él me buscó. ¿Qué me dijo? ‘Hombre, mire, yo creo que esto aquí hay que sacarlo en tablas, porque si no, esto se forma una crisis institucional para el país ni la berraca’. Me dijo que él está hablando con el fiscal (Néstor Humberto Martínez) para que no siga insistiendo en eso. Como quien dice, oiga, lo que pasa es que por el lado de Roberto Prieto eso está muy enredado, con todo lo que han venido sacando”, sostuvo.

Ante esta revelación, Daniel García Arizabaleta dijo que Alexander Vega “es de la tesis de que no pase nada”, lo cual fue ratificado por Zuluaga, quien respondió que el expresidente del CNE pensaba que el proceso tenía que quedar en tablas en esa entidad, es decir, no se iban a pedir que se compulsaran copias a la Fiscalía a nadie sobre el escándalo. Y allí iba a quedar el tema.

Aun así, Zuluaga se pronunció sobre las implicaciones con Odebrecht que se estaban conociendo de Juan Manuel Santos, quien finalmente terminó reelegido en esas elecciones. Manifestó: “Hombre, por Dios, y de buena fe, una vaina, berraco lo que le están descubriendo a Santos con todo eso, que mierdero tan grande para ellos, no sé qué van a hacer (...). Y allá no pasa nada, del lado de Santos no pasa nada”.

Pero finalmente el proceso quedó así, por lo menos en el CNE. Llama la atención que Zuluaga manifestó en las grabaciones un posible escenario en el que él volviera a ser candidato presidencial en las elecciones del 2018, pues sería la apuesta reiterada del Centro Democrático; sin embargo, las grabaciones dejan claro que él ya se daba por liquidado políticamente tras los señalamientos en su contra.

“Yo sigo en esto, no sé qué tanto va a durar o cuándo va a terminar. Se lo confieso con todo el cariño, es muy difícil para mí estar en una candidatura (...). Políticamente nadie va a creer que, hijueputa, entró esa plata y Zuluaga no sabía. Así todos digan y yo me sostenga. Pues me voy a sostener siempre así. La conciencia colectiva es: este huevón, claro que sabía. Yo creo que eso limita mucho cualquier accionar político para mí. No se lo he dicho a nadie, pero con usted no tengo secretos. Creo que es así, Daniel. ¿Qué aspiración voy a tener con un mierdero en el país? Y todo el tiempo el debate para mí será ser el hombre de Odebrecht”, expresó.

Voces piden la renuncia de Vega

Luego de que se desatara el escándalo, varios congresistas insisten en pedir no solo la renuncia de Vega sino también la de Carlos Camargo, actual defensor del Pueblo, quien también era magistrado del CNE en el momento de los hechos.