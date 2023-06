Corte Suprema investigará a congresista cartagenera

En el momento de su posesión como representante a la Cámara, Ángela Vergara expuso a este medio que los vínculos que se le endilgan con este tema y con el escándalo de presunta corrupción que protagonizaron el exalcalde de Cartagena, Manolo Duque, y concejales de la ciudad para elegir como contralora distrital a Nubia Fontalvo, son ataques políticos por ser la pareja de Jorge Useche Correa, uno de los cabildantes relacionados con esa trama.

“Nosotros los políticos no debemos temer a los entes de control. Basta con que nuestro comportamiento sea transparente. Por eso le digo a esas personas y a la comunidad que no hay que preocuparse”, expresó Vergara en su momento.

La congresista recalcó que nunca estuvo vinculada a la investigación y que “legalmente jamás tuvo nada que ver”. “Mi único pecado es ser la pareja de una persona que aún no han vencido en juicio. Esto podría pasarle a cualquier esposa. En relación con mi proyecto legislativo solo el tiempo les dirá, a los que me apoyan y a los que no están contentos con mi llegada al Congreso, que haré el mejor papel que me sea posible para bien de mi departamento”, aseveró.