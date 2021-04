Debaten proyecto que busca declarar emergencia climática en Cartagena

A su turno, el concejal César Pion, indicó que debe haber otros responsables para el proyecto de parte del Distrito. “El responsable de este tema debe ser Planeación Distrital y la Oficina para la Gestión del Riesgo, y no el EPA porque no tiene la concurrencia por fuera del perímetro urbano. La declaratoria climática no es solo ambiental y está por encima de ello”, explicó.

Finalmente, el concejal Sergio Mendoza, miembro de la Alianza Verde y coordinador del proyecto de acuerdo, indicó que es urgente que en la ciudad se tenga como prioridad tratar la emisión de gases y analizar todos los procesos que causan contaminación.

“Lo que es para el mundo una verdad incómoda, debe estar en Cartagena frente a un debate para reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

Nuestra ciudad sufre cuando hay fuertes lluvias. Creo que es importante empezar a revisar qué acciones hacemos a partir de lo público, a partir del manejo de una gobernanza que busque el desarrollo sostenible y sustentable; buscar medidas que puedan mitigar el cambio climático en Cartagena. Revisamos varias ideas con concejales de otras bancadas que van a robustecer el debate. La idea es buscar una apuesta seria que impacte en la calidad de vida de los cartageneros”, dijo Mendoza.