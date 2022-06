Democracia y orden público: ¿en peligro por las elecciones presidenciales?

En cinco días, los colombianos acudirán a las urnas para votar y elegir entre los candidatos Gustavo Petro, del Pacto Histórico, y Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, quién será el próximo presidente de Colombia.

El país está dividido y a la expectativa de lo que podría suceder el día después de la segunda vuelta presidencial, que se realizará este domingo 19 de junio. Dependiendo de quién resulte ganador, ¿estaría amenazada la democracia?, ¿se alteraría el orden público? Son algunos de los interrogantes latentes. Lea: Gobierno de Iván Duque ya definió equipo de empalme

En entrevista con El Universal, el presidente Iván Duque Márquez respondió a los temores en medio de la contienda electoral.

“Creo que la democracia del mundo está amenazada y, si no nos damos cuenta, nos podemos llegar a equivocar, porque la democracia es como la salud. Cuando la tenemos no la valoramos. Nos sentimos bien y abusamos del cuerpo, del trago, de la comida, y de no dormir, pero cuando la salud empieza a pasar factura ahí sí salimos a reclamar, ahí sí queremos cambiar todos los hábitos”, manifestó Duque.