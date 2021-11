“El Concejo eligió a un sinvergüenza como contralor distrital”: Dau

La baraja de candidatos, para Dau Chamat, no era la mejor. “Ninguno de los candidatos representaba un bien para la ciudad, por un lado estaba Karen Puello, abogada y cesionaria de créditos denunciados en el libro blanco ante la Fiscalía, Procuraduría, etc. Recibió más de 100 millones de retroactivos del fondo de pensiones siendo contratista de Fonpecar y luego es nombrada para auditar al Fonpecar. El yo con yo, cuando paso a la Contraloría de auditora de la entidad donde se robó el billete”.

“De las 800 denuncias del libro blanco no hay una sola investigación. Lo que hizo el Concejo con esa elección fue arbitrario y abiertamente ilegal. Pero aquí nadie interviene por el respeto a Cartagena. El imperio de la ley se acabó en Cartagena y los entes de control nacionales son cómplices de la corrupción porque no vienen a controlar lo que pasa en Cartagena. Si hicieran su trabajo, no se estarían robando a la ciudad, metiendo a este sinvergüenza como contralor distrital y los concejales muertos de la risa”.

Inconveniencias de su relación marital

Ante los señalamientos de Dau relacionados con que Castillo Fortich haya sido el auditor de contratos en el Distrito, en los que su esposa Adriana Hernández supuestamente tuvo injerencia, el nuevo contralor afirmó que: “Mi esposa fue asesora de la Unidad de Contratación en la vigencia 2019, pero no fue ordenadora de gasto, no firmaba ni ordenaba contratación, simplemente daba indicaciones técnicas y profesionales, lo que hace que no sea sujeto de control fiscal. Por otra parte, en el manual de funciones de la Contraloría Distrital está claro que en mis funciones y en las del equipo que coordinaba, no está el de auditar ni de llegar a hacerlo en las dependencias distritales y entes descentralizados. Por ende, ni mi esposa era sujeto de control ni yo auditaba contratos de la Alcaldía de Cartagena”.

¿Un favor político a la nueva presidenta de la Mesa Directiva del Concejo?

Un concejal que pidió reserva de su nombre informó a este medio que Castillo Fortich y su esposa son miembros del grupo político de la concejal Gloria Estrada Benavides. “Es cierto, ella (Adriana Hernández) está en un cargo de libre nombramiento y remoción que es cuota política de Estrada, aunque no haga parte de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL)”. Lo que alimenta la suspicacia en aquellas voces alineadas a la tesis de que la elección hace parte de una trama, aunque al contralor Castillo le parece una “falacia y una mentira”.

“Ni a Adriana ni a mi nos pueden vincular con ninguna casa política. No hemos pertenecido nunca a un grupo electoral como señala el alcalde Dau. El bonito y único vínculo que tenemos con la honorable concejala Estrada es que somos vecinos del mismo edificio y hemos hecho una bonita amistad. Tanto yo como mi esposa tenemos hojas de vida con los soportes académicos requeridos para nuestros cargos. No tenemos problemas disciplinarios, fiscales o penales. Tampoco le he hecho ningún favor a ningún político para que me tengan que retribuir algo”, precisó Castillo.