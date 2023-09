“Es totalmente falso”: procuradora Cabello sobre control a Dau

La información que circuló, y que no fue debidamente cotejada, contó que a dicho espacio de revisión de denuncias electorales asistirían Margarita Cabello, procuradora general; Alexander Vega, registrador nacional; Carlos Camargo; defensor del Pueblo; y delegados del Consejo Nacional Electoral.

Sin embargo, esto es falso y no aparece una reunión así en Cartagena en las agendas de los anteriormente mencionados.

Las denuncias que motivarían a la apertura de un espacio así fueron radicadas por Turbay Paz, quien hasta le solicitó al presidente Gustavo Petro nombrar un alcalde ad hoc para las elecciones regionales del 29 de octubre, pues, según su concepto, es víctima de una supuesta estrategia de guerra sucia, orquestada desde el Palacio de la Aduana.

Por su parte, William Dau, al ser consultado sobre esta posible reunión, indicó: “A mí me encantaría que vinieran, me parece fabuloso que se pongan los puntos sobre las íes y que escuchen a todas las partes. Incluso serviría para pedirle explicaciones a Cabello sobre la falta de celeridad en las denuncias que hemos interpuesto, y así, demostrarían que no son una entidad politizada”.