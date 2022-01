La pena que la Fiscalía solicitó para Gloria Estrada y sus acompañantes

Adicionalmente, se solicitó que a Martín Barreto se le imputara el delito de porte ilegal o tráfico de armas de fuego o municiones, teniendo en cuenta que cuando lo detuvieron portaba una pistola, marca Jericho (número 463070198), calibre 9 milímetros, con un salvoconducto que no tiene vigencia.

Por consiguiente, los imputados en ese momento no se acogieron a los beneficios y descuentos de pena que tendrían en caso de aceptar los cargos. Luego, vino la fase de solicitud de medida, que fue sustentada por la Fiscalía. El representante del ente acusador solicitó cárcel para los tres procesados.

Detalles del operativo

El fiscal del caso argumentó que desde el momento de las detenciones hubo acciones sospechosas. Señaló que los uniformados que participaron en el operativo de captura contaron que los procesados tendrían certeza que actuaban contrario a derecho y que pretendían evadir la acción policial cuando iban en la camioneta, porque se orillaron y luego entraron a una estación de gasolina.

Además, en sus declaraciones, uno de los policías indicó que una persona no identificada intentó sobornarlos. “Arreglemos esto acá”, le dijo la persona desconocida, pero el uniformado no prestó atención, agregando que le ofrecieron $100 millones para desistir del operativo de captura. El funcionario dice que, como llegaron muchos civiles, no pudo identificar a la persona que le hizo el ofrecimiento.

Y agregó: “Se hallaron 7 millones 950 mil pesos en la camioneta. El señor Martín Barreto le dijo a los policías: ‘Yo soy político, ¿cuál es el problema?’. Los policías dicen que la señora Gloria, en una actitud grosera, no quería bajar del vehículo. Todo esto después de su intento de evadir el control, por lo que los policías llamaron refuerzos, teniendo en cuenta que llegó otra camioneta. A Martín Barreto le hallan en la pretina del pantalón una pistola marca Jericho, y un canguro negro con un cargador para la pistola con 7 cartuchos, 7 millones y un celular Iphone con la pantalla partida”.

El paquete de cocaína, según informó el fiscal, lo hallaron debajo del asiento del conductor (Martín Barreto) y “estaba visible y al alcance de los ocupantes del vehículo”. “Esto permite inferir que sabían del delito que cometían, por lo que se solicita detención preventiva en establecimiento de reclusión (cárcel)”, dijo el fiscal.