Las 12 sugerencias de Fenalco para presupuesto del 2021

Fenalco sugirió incluir en la exposición de motivos una memoria del comportamiento de las finanzas del Distrito de los últimos años. “Esto nos da una connotación de lo que está pasando con el presupuesto, una memoria de cálculo mucho más amplia; para saber el comparativo no solo del año anterior, sino de los últimos tiempos”, de los ingresos corrientes de libre destinación, explicó Fadul.

En su exposición, la representante de Fenalco dejó ver que el Distrito no tiene caja por todos los recursos que se han gastado por la pandemia. “En la proyección de rendimientos financieros vemos que bajan a menos de la mitad, a unos $6.500 millones; entonces se pensaría que como en banco no se tienen este año los mismos recursos, esos rendimientos van por ese camino; entonces esa sería razón para justificar que los impuestos no van a ser mayor que lo recaudado este año, a los que se recaudarán en el 2021”.