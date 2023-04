Otra vez para Estados Unidos: Dau pide permiso al Concejo

Atención: concursante del ‘Desafío: The Box’ se accidenta

Las críticas siguen siendo las mismas

Con cada viaje, los reparos en la ciudad son los mismos. Muchos críticos aducen que los problemas no dan abasto y la cosa no está para viajes, según el lenguaje popular. Para el concejal Javier Julio Bejarano, en octubre de 2022 cuando Dau pidió permiso para ir a Europa, expuso: “Es el alcalde que más ha viajado. La ciudad atraviesa una crisis histórica en materia de seguridad que reclama la presencia de la primera autoridad administrativa y policiva que es el alcalde mayor”.

Y subrayó en ese momento: “Sería bueno que la ciudad y los medios investigaran pues si no me falla el análisis este alcalde se va a convertir en el que más ha viajado durante su mandato. Con este sería su cuarto viaje internacional y lo más preocupante es que no se conocen, luego de sus dos viajes a Estados Unidos y al de Egipto, qué se ha gestionado en pro de la ciudad con relación a políticas replicables o aprendizajes para fortalecer la gestión institucional. ¿Qué le han dejado a Cartagena esos viajes?”.