Petro insiste en que hay a quienes les molesta la “decencia” de la terna

Desde temprano, este domingo se anunció que el presidente, Gustavo Petro, haría una alocución a las 7 p.m. Sin embargo, ya llegada la noche resultó que por el Canal Institucional se retransmitió su intervención en la Cumbre de Gobernadores de la FND.

En esa oportunidad el mandatario se refirió a los hechos acontecidos el 8 de febrero en el Palacio de Justicia e insistió en que no hubo un secuestro: “No hubo ningún magistrado herido, no hubo ningún magistrado sacado en helicóptero y no hubo un secuestro porque siempre pudieron salir y entrar como quisieran”. Le puede interesar: “Procesar a un presidente es tratar de sacarlo del poder”: Mininterior

“Es más, ellos le dijeron al General de la Policía que no querían salir, que iban a trabajar más”, continuó diciendo.

Todo esto lo afirmó mientras en las pantallas del recinto se proyectaban algunas de las publicaciones que se hicieron en redes sociales y él mismo replicaba algunos de esos mensajes: “’Petro es un dictador’, es lo que me dicen a mí, ‘Petro está repitiendo los hechos en el Palacio de Justicia en 1985, le está ordenando a la Corte que escoja’”.