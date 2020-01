Piden al Distrito que explique contrato de vigilancia para colegios

Según Martínez Berrocal, la administración de William Dau encontró un proceso licitatorio que se encuentra en etapa de pre-pliegos por unos montos que no son acordes al presupuesto actual, lo que obliga a realizar una revisión exhaustiva de los pliegos de condiciones.

Se anunció que serán 1.400 personas contratadas por dos meses, tiempo en el que la administración buscará cómo garantizar estos servicios en los colegios para los próximos once meses.

“Encontramos un presupuesto para vigilancia de $42.076 millones y para aseo $16.765 millones que arrojan un total de más de 50 mil millones de pesos, pero nosotros tenemos una diferencia de $27.267 millones. Es decir, los pliegos actuales no se ajustan al presupuesto que tenemos. Por eso debemos realizar estos ajustes presupuestales, ordenarlos, atender las observaciones y de esta manera poder adjudicar dichos contratos”, explicó.

Ante la medida de contingencia para analizar la contratación de vigilancia y aseo, el concejal Rodrigo Reyes dijo ayer que no sabe “si el alcalde está bien o mal asesorado”.

“Hay un concepto claro del Ministerio de Protección Social, este define qué es un vigilante, un celador y cuáles son las cualidades que debe tener. Ese servicio lo puede prestar una persona natural, pero esta debe prestar la labor a través de una empresa de vigilancia; sobre todo porque esa razón conlleva a acciones o funciones que debe hacer de manera diaria y bajo órdenes de un superior. Ayer miré las diferentes contrataciones de todas las alcaldías del país y no sé si la Alcaldía de Cartagena no ha colgado ningún proceso o es que no lo han colocado en Secop, pues es una ley que deben publicarse todos los procesos. Veo que ciudades como Barranquilla están ad portas de adjudicar el contrato de vigilancia.

“Hay una sentencia del Consejo de Estado que aclara que las personas que ejercen esta función no lo hacen de manera temporal sino permanente. Eso quiere decir que deben cumplir horario y deben estar subordinados a un superior que los coordina. Esto no es lo ideal, debo pensar que el alcalde debe estar pensando en una reestructuración. Invito al alcalde a que presente nuevamente el acuerdo de la reestructuración administrativa de la planta de Alcaldía para que se le dé la importancia que se le debe dar a los vigilantes y a las personas que prestan el servio de aseo. Estamos en mora con ellos. Invito a la administración a que se asesore en este tema, porque más adelante vendrán las demandas. Quiero advertir a la administración para que haga las cosas bien, para que el alcalde no incurra en ningún error. Ahora, si él tiene un concepto diferente, perfecto”, señaló Reyes.

Pese a lo cuestionado por el concejal, hay que señalar que la secretaria General del Distrito explicó que el servicio se prestará de forma distinta y que las personas encargadas no portarán armas de fuego.

“Este personal mínimo requerido va a funcionar como una especie de cuidadores que nos garanticen el cuidado de los bienes y de los recursos con los que el Distrito cuenta. Vamos a utilizar el mismo personal que ya está en los colegios, que permanece ahí con la esperanza de conservar su trabajo”, indicó la secretaria General.

Asimismo, el concejal Reyes se refirió a que los “montos no son acordes al presupuesto actual” de los que habló Martínez Berrocal.

“No sé a qué se refiere cuando dice que la administración anterior dejó un déficit con respecto a los valores que ellos tienen, porque esa administración anterior contrató en el 2018 y nada pasó. Porque esa administración dejó recursos asignados y un proceso de licitación para la vigencia del 2020, precisamente para no tener este problema; pero hoy la respuesta de la secretaria General, en El Universal, es que dice que no se ajusta el presupuesto a lo que ellos tienen y por eso como un plan de contingencia hay que contratar a estas personas por OPS. Creo que esto no se puede. Quiero que nos expliquen este tema en plenaria”, concluyó Reyes.