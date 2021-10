Precandidatos apoyan reforma laboral que plantea Fenalco

A su turno, la presidenta de La U señaló que también apoya una reforma. “Es fundamental una reforma sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores. Creo que allí en esa reforma podemos realizar algunas cosas en donde los aportes, por ejemplo, en seguridad social y parafiscales, puedan ir progresivos y diferenciados de acuerdo al salario de cada persona, porque no es lo mismo ganarse un salario mínimo y pagar 36% en seguridad social, a una persona que gane $10 millones y pague ese 36%. Además, se paga el 1% del interés de las cesantías, pero si no lo pagáramos sería mucho mejor para aumentar la formalidad y aumentar empleos”, argumentó.

Enrique Peñalosa fue directo y señaló que no lo haría con Petro, alegando que cree que es un gobernante “que no fue efectivo”, refiriéndose a las acciones que este hizo cuando fue alcalde de Bogotá.

Mientras tanto, Galán dijo que se necesita una reforma en protección social: un ingreso básico para todos, sobre todo para los más vulnerables. “Hay mucha gente que recibe subsidios que no necesita y hay gente que necesita y nos los recibe. Mucha gente no se formaliza para no perder esos subsidios. Los subsidios y apoyos deben ser un impulso para la formalización de la economía y no una talanquera”, dijo.

A su turno, Peñalosa expuso que no se necesita una reforma fiscal y que basta con la que recientemente se aprobó con el apoyo de los empresarios.

Respecto a la laboral, propone minimizar los costos extrasalariales. “Es clave que entendamos que lo que hace que suban los salarios no es que hayan normas salariales, lo que hace que haya mejores salarios es que haya más inversión privada y más empresas, que haya más empleo”, argumentó.

Eduardo Verano señaló que es necesaria la reforma laboral y que la clave sería la flexibilidad para la contratación. También indicó que se deberían verificar las procesos de la DIAN, expresando que aveces “espanta” a los empresarios.

Finalmente, María Fernanda Cabal planteó que se deben reducir los costos de funcionamiento del Estado. Así mismo, indicó que debe haber flexibilidad laboral y trabajo por horas, teniendo en cuenta los ciclos de empleabilidad. “Hay trabajos que son por estaciones y si no se hace algo, vamos a seguir en la informalidad”.

En cuanto a la pregunta de si se debería entrar en una nueva cuarentena ante un eventual nuevo pico de la pandemia por COVID-19, las opiniones estuvieron divididas. Mientras que Cabal, Zuluaga y Peñalosa dijeron que no, Verano De la Rosa dice que de ser necesario sí apoyaría esta medida. Galán prefirió responder diciendo: “Haría más pedagogía y no represión”.