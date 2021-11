Presuntos acosos laborales: ¿Qué está pasando en la Personería Distrital?

A las personerías municipales y distritales, según la Constitución Política, les “corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas”. Función que realizan bajo la dirección de la Procuraduría General de la Nación.

En la Personería Distrital, fuera del papel, según varios empleados, el ambiente laboral está cargado de maltratos, insultos, persecuciones y despidos sin motivo, por parte de la personera Carmen Elena de Caro, a la que describen como “grosera e inapropiada para llevar a cabo una entidad que protege de los derechos humanos y civiles”.

Antonio Cantillo Bustillo, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT) en Bolívar, indicó a este medio que han recibido quejas desde que la personera fue nombrada. “Siempre ha primado en ella un interés político, desde el primer día maltrató a empleados tildándolos de “viejo”, “acabado” y a los que están en condición de discapacidad, “¿tú qué haces aquí? Consideramos que ha sido un desacierto su nombramiento”.

“El que no renuncie al sindicato se va”

Un grupo de personeros delegados denunció la presunta persecución sistemática por parte de la personera distrital, quien no discrimina antigüedad laboral ni quebrantos de salud. “Estamos preocupados por la situación, ya que hemos sido notificados de una preventiva en la que nos indican que si no renunciamos al fuero sindical se nos abrirán procesos disciplinarios, lo que viola nuestros derechos de asociación. No se quedó en amenazas y ya ha despedido a varios”, señaló Julio Alexander Fortich, personero delegado.

Los funcionarios indicaron que: “ella no es juez de la República ni el Ministerio de Trabajo para decir que no podemos estar sindicalizados, se está extralimitando de funciones y es frustrante ver cómo nuestras denuncias ante los entes de control distritales no evolucionan, por lo que recurriremos a los entes nacionales, e incluso denunciar a nivel internacional estas acciones que se presentan en la entidad”.

“Es alarmante que una entidad que tiene bajo su amparo los derechos de la ciudadanía en general, sea el mal ejemplo en Cartagena de un pésimo ambiente laboral donde se le niegan los derechos constitucionales a los servidores públicos de asociarse, según el artículo 39 de la Constitución”, precisó Cantillo.

La seguridad social, tema controversial

Jhonny Herrera Bertel, personero delegado, expuso que las situación laboral denunciada ha provocado problemas de salud a los empleados. “Compañeros deciden retirarse por estrés y porque no aguantan tanta presión”. Hernando Herrera Valdez, también personero delegado, acusó “la indolencia que sufre”, ya que tiene diabetes e hipertensión y en una cita de control se enteró, al no ser atendido, que la entidad no había pagado su seguridad social.

“En los pasillos de la entidad la personera anuncia quiénes serán los próximos que botará, ese es el clima laboral de la entidad. A mí me declaró insubsistente sin justificaciones, sin sortear el debido proceso por mi fuero sindical ante un juez laboral, así sea de libre nombramiento y remoción, por lo que radiqué una tutela y la gané. Luego de mi reintegro no han pagado mis prestaciones y no tengo los recursos para sobrellevar mis enfermedades. Está atropellando a los empleados”, acotó Herrera Valdez.

Reestructuración polémica

Otro de los temas que tensan la ya malograda relación entre la personera distrital y algunos empleados es el proyecto de reestructuración de la entidad, contratado con la Escuela de Administración Pública (Esap). Para los personeros delegados citados este proceso tiene intereses políticos ocultos. “Además de que no se deja asesorar modifica ese proyecto a su antojo, violando la máxima de la Esap de que es inmodificable. Ahora lo presentará ante el Concejo con todas esas fallas legales y técnicas”.

