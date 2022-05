“Quédate quieta porque los muertos no hablan”: presunta amenaza a Gloria Estrada

El regreso

Estrada expresó que tenía sentimientos encontrados pues a la par de estar feliz de regresar a su curul, algo que le agradece a Dios, también está temerosa por las amenazas. “Aquí estamos, fuertes, para seguir adelante como la mujer que soy. Todo está en manos de Dios y de la justicia. Me concentraré en retomar el trabajo que venía haciendo y no en pensar en aquellos que quisieron dañarme. No me referiré a ellos pues todo es materia de investigación”, dijo Estrada, quien recalcó que de su parte no habrá señalamientos o conatos de tensión en caso de toparse con Luis Cassiani.

Mensaje a detractores

La concejala se refirió a quienes la señalaron en los últimos meses. “A los que me lapidaron les digo: ‘La verdad siempre brillará’. Vengo en son de paz y de unión para sacar juntos a Cartagena, algo que tanto anhelan los ciudadanos. Siento que todo lo que me pasó fue un propósito de Dios y aunque hubo momentos de flaqueza, siempre he creído en mi inocencia. El alcalde William Dau ataca a los concejales todo el tiempo. Él me condenó y me trituró a mí, a mis hijos y a mi familia, sin siquiera conocernos, por eso no espero nada de él.

La entrada al recinto

Luego de ingresar al salón de sesiones del Concejo, Estrada fue recibida con nuevos aplausos y un pasillo de honor. Muchos de sus colegas la abrazaron y besaron. Una pareja de pastores cristianos hicieron una oración para darle la bienvenida. Un detalle curioso fue la inexpresividad de concejales como Wilson Toncel y Carlos Barrios, miembros de Cambio Radical, partido de Luis Cassiani. Una misma disposición tuvo el concejal David Caballero, del Partido Conservador.