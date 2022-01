“Si suspenden a uno de mis funcionarios, nos iremos a las vías de hecho”: Dau

En el caso específico de la gerente de Transcaribe, Dau indicó que “la viejita chismosa”, en referencia al concejal Javier Julio Bejarano, “se inventó que María Claudia Peñas no cumplía con los requisitos del cargo” y que en un tiempo récord, Castillo abrió un proceso de responsabilidad fiscal por ello. (Le puede interesar: Contraloría abre proceso por nombramiento de gerente de Transcaribe)

“Como en mi administración no hay corrupción y como no tienen de dónde más cogerme, la viejita chismosa se pone a mirar requisitos y cumplimientos para los cargos. Han venido diciendo que la directora de Transcaribe no cumple los requisitos, cuando en la historia de Cartagena nunca jamás se han puesto a mirar si los funcionarios tienen maestría y años de experiencia. Además en la Contraloría reposan decenas de casos de corrupción, incluido varias denuncias contra su mujer, una exfuncionaria de la Alcaldía en el encargo de Pedrito Pereira, y Rafael Castillo no ha hecho nada”, dijo.