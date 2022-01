Contraloría abre proceso por nombramiento de gerente de Transcaribe

Sin embargo, es hasta ahora que la Contraloría Distrital de Cartagena inició el proceso de responsabilidad fiscal No. 023-2022, al alcalde Mayor de Cartagena, William Dau Chamat, a la actual Gerente de Transcaribe María Claudia Peñas Arana y al Asesor Jurídico de Transcaribe Néstor José Monterrosa López, luego de que la oficina de control participativo atendiera la denuncia D 060-2021 Interpuesta por el Concejal Javier Julio Bejarano el 30 de agosto de 2021.

En agosto del 2021, María Claudia Peñas pasó de ser gerente encargada de Transcaribe a ser la cabeza oficial de la entidad. Aunque su nombramiento desde el inicio estuvo envuelvo en polémicas, por los señalamientos del concejal Javier Julio Bejarano, quien aseguró que Peñas no cumplía con los requisitos del cargo, a la hoy directora se le ha destacado realizar una buena gestión durante su administración.

Argumentos para la investigación

“Tal como lo expuse en un video donde dudaba de la idoneidad y experiencia para asumir el cargo de la nueva gerente de Transcaribe, me puse a la tarea de buscar el manual de funciones para ser gerente de Transcaribe (se puede descargar de su pagina web). Si bien las ciencias sociales aplican para el cargo, se necesita tener experiencia relacionada de cinco años, y óigase bien: dos años de experiencia específica en el área de transporte. Ahora, si revisamos la hoja de vida de la función pública de María Claudia, encontrará que en su experiencia laboral relacionada solo dos: directora de Cartagena Cómo Vamos y contratista en Funcicar. Sería bueno que el alcalde William Dau y la nueva gerente salgan con documentos en mano a demostrar que sí cuentan con la experiencia. ¿Nombrar a alguien en un cargo que no cumpla los requisitos no es corrupción?, señaló el concejal Julio Bejarano en ese momento.

Bejarano, también señaló que en el acta 168 del 8 de abril de 2021 se evidenciaría que Peñas no cumplía con los requisitos y que por ello la Junta Directiva suspendió la elección, en la que también participaba el actual director del DATT, Janer Galván. Dice que esto dio tiempo para que Peñas ajustara su hoja de vida a lo que se requería.

La respuesta de Peñas

El Universal se comunicó con María Claudia Peñas, para conocer su pronunciamiento con respecto a la investigación de la Contraloría, esto fue lo que dijo la gerente:

“La discusión jurídica apenas inicia. No es preciso indicar que la Contraloría ha concluido que no se cumple con el perfil. En el marco de este proceso que inicia daremos nuestros argumentos y consideraciones, esperando que se evalúen como corresponda. Que sean las autoridades a quienes la Constitución y la ley que desarrollan competencias, las que manifiesten sus decisiones por los actos y canales debidos, no por un informe que da traslado”.