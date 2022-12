Yamilito Arana confirma que entra en la puja por la Gobernación de Bolívar

“Hoy presento mi carta de renuncia a la Cámara de Representantes y reafirmo mi compromiso con Bolívar. Me voy con la satisfacción del deber cumplido y lleno de esperanza. Esta fue una responsabilidad que adquirí entendiendo a qué me comprometía y ante la cual he respondido con mi mejor esfuerzo, siempre buscando defender el bienestar de los colombianos y, en especial, de los bolivarenses”, indicó Arana en la carta. Lea: “Petro puede propiciar el diálogo y confianza en los empresarios”: Yamil Arana

Así mismo, indicó que durante su paso por el Congreso de la República impulsó proyectos en beneficio de los bolivarenses. También dijo que antes de renunciar a su curul meditó sus propósitos.