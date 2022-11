“Creg y operadores deben buscar solución a la tarifa de energía”: Duque

“¿Qué me preocupa? Que siempre se habló de que se pudiera reducir el robo de energía o las pérdidas de energía, y en la medida que esos robos se fueran disminuyendo ese componente tendría menos impacto en la situación de la tarifa, pero como la situación no se ha corregido, eso hoy está generando una alteración en la proyección tarifaria”, apuntó Duque.

“Considero que esa es una forma, donde, con política de Estado, se puede resolver. Esto no es culpa ni de un gobierno ni de otro, la Nación, el Estado colombiano ha buscado la solución, creo que se alcanzó, pero obviamente, para contener la preocupación de los aumentos de tarifas debe haber una proyección de la Creg con los operadores sin que los operadores, con populismo, se trate de llevar a un sistema donde sea inviable un negocio por la vía de tratar de regular tarifas que no representen todos los costos”, afirmó.

“Cuando se incluye en la tarifa esas pérdidas y esos robos, se hacen justamente para que se puedan desarrollarse las inversiones si no nadie las va a hacer. Porque usted no va invertir mejorando el cableado, la conexión, el servicio, mientras a usted le están robando 20 % o 30 % el servicio que usted está prestando. Nadie llegaría a invertir. Y si el Estado se hubiera quedado con ese negocio, desde esa misma perspectiva, estaríamos botando dinero todos los meses, que al final del día, termina siendo pagado también por todas las personas que pagan impuestos en nuestro país”, agregó.

En cuanto si hubo o no responsabilidades en la manera como se adjudicó el contrato de la prestación del servicio de energía de la Región Caribe a los operadores Air-e y Afinia, Duque manifestó que “lo cierto es que si una persona quiere entrar a operar en un mercado, que es difícil y exigente, donde se tienen que hacer unas inversiones muy grandes para mejorar la cobertura, pero si se tiene algo que desangra a las empresas, que es una pérdida o un robo constante de energía, pues obviamente, nadie va a querer entrar a ese mercado si no hay algún nivel de confianza en que esos costos se puedan ir compensando. Teniendo en cuenta de que el Estado va hacer todo lo posible para controlar esos robos”.

“Que estén representados esos costos a mí no me parece un error, lo que sí me parece es que con la CREG y con los operadores se tiene que buscar un sistema de compensación que también evite que en momentos de alta inflación haya un aumento que sea demasiado elevado en el costo de la tarifa que afecte las condiciones de vida de los colombianos, pero definitivamente todos los costos de la prestación de un servicio tienen que estar viéndose reflejados en la tarifa. Eso no es opinión de Iván Duque, esa no es una opinión de momento, así es como funcionan los sistemas eléctricos en el mundo entero que tienen alta competitividad”, terminó diciendo.