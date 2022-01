Hasta este lunes se han movilizado 95.000 vehículos en Barranquilla

“La Seccional de Tránsito de la Policía Metropolitana de Barranquilla se permite informar que, durante este puente festivo por el día de Los Reyes Magos, se han movilizado alrededor de 95.000 vehículos”. Así los dio a conocer este lunes el teniente Wilmer Romero, subcomandante de la Seccional de Tránsito, quien dio a conocer detalles sobre el plan retorno.

Agregó que “nos permitimos informar que durante estos días se han impuesto alrededor de 1.200 comparendos por diferentes infracciones, de los cuales 154 vehículos fueron inmovilizados. De estos, fueron inmovilizados 21 carros por estar conducidos por personas que lo hacían bajo la ingesta de bebidas embriagantes”.

“Invitamos a cada uno de los actores viales a tener respeto por las normas de tránsito; no conducir bajo los efectos de bebidas embriagantes; no exceder los límites de velocidad y por supuesto, en recorridos largos, hacer pausas activas, de tal manera que no se presente un micro sueño y de esta manera tengamos siniestros viales”, sugirió el teniente Romero.

Terminó diciendo que “en cada uno de los peajes que circundan antes del ingreso a Barranquilla, se encuentran ubicadas cangureras, de tal manera que se optimice y se pueda pasar de manera más ágil cada uno de los peajes”.

No reportó si durante el puente festivo se presentaron siniestros viales en la ciudad y su área metropolitana de Barranquilla.