Nicolás Petro reaparece: “No estaba perdido, estaba en mi casa”

“A la opinión pública, a mis electores, al pueblo atlanticense y a los medios de comunicación quiero expresarles que me defenderé desde el plano legal de las acusaciones lanzadas en mi contra y sólo ante los órganos pertinentes me referiré al respecto. Es allí donde ratificaré mi inocencia. Demostrando que no he recibido dineros ni del narcotráfico ni de la corrupción como lo han asegurado; sostuvo.

Seguidamente empezó a leer un comunicado: "en los últimos días he vivido un linchamiento social y mediático sin precedentes. He sido lapidado, inculpado, incriminado y desprestigiado en titulares de prensa, quienes han vulnerado mi derecho a la presunción de inocencia".

Agregó que “ante las especulaciones y mentiras que se han lanzado en mi contra en los últimos días me permito aclarar que no es cierto que tenga como propiedad un pent-house de 2.500 millones de pesos; tampoco es cierto que pague cifras elevadas de arriendo. Eso es falso. Tampoco es cierto que haya desaparecido o que haya abandonado al país refugiándome en México o Estados Unidos como han asegurado en los últimos días. Nunca he estado desaparecido, he estado en mi lugar de residencia todo el tiempo”.

