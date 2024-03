Alcaldía de Turbaco y Gobernación tocan puertas a nivel nacional por El Talón

Adelantar un trabajo mancomunado entre las Unidades de Riesgo Departamental junto con la del municipio de Turbaco, con el fin de tocar puertas en el orden nacional para superar el desastre natural que se ha originado en la zona de El Talón, fue el anuncio que hizo la alcaldesa Claudia Elena Espinosa Puello. Lea: Turbaco: alcaldesa Claudia Espinosa da solución al problema de agua en Oro Blanco

La mandataria destacó que el llamado es urgente a la Dirección Nacional de Gestión de Riesgo antes que en esta zona de Turbaco se genere una tragedia de incontenibles proporciones.

“Lo que hay es un grito de desespero de la comunidad y logro entenderlo porque este problema viene de tiempo atrás y no los han escuchado. Hoy me he propuesto a darle una respuesta y esperamos poderlo resolver definitivamente”, puntualizó la alcaldesa. Lea: Esto hará la Alcaldía de Turbaco para recuperar la movilidad en El Talón

Espinosa Puello manifestó que en el municipio se cuenta con los recursos para mitigar el problema y dar una solución momentánea que consiste en una inversión de un puente peatonal; sin embargo, lo que se anhela es encontrar una respuesta concreta por parte del gobierno central y, según la alcaldesa, fue por esta razón que se conminó a la Dirección de Riesgo del Departamento para apoyar dicha gestión. Lea: ¡Qué peligro! La vía de Turbaco que poco a poco se convierte en un abismo

Por su parte, Daniel Franco Osorio, director de Riesgo Departamental, manifestó que junto con su equipo están dispuestos a adelantar estudios técnicos en la zona a fin de unirse a lo hecho por la Gestión de Riesgo Municipal para comenzar la gestión en el orden nacional. “Me sumo a la preocupación de la administración municipal y estamos dispuestos a apoyarlos para que entre todos construyamos una solución”, precisó el funcionario. Lea: En Blas de Lezo anuncian plantón por los retrasos en la entrega del CAP

Para la alcaldesa está claro que la situación no da más espera y añade que la preocupación es latente. A lo anterior se suman las amenazas latentes por una ola invernal que se avecina. “La obra que debemos adelantar en la zona tiene incluso que ser protectora y amigable con el medio ambiente”, sostuvo la mandataria.

El desastre natural en El Talón

El informe técnico suministrado por la Gestión de Riesgo Municipal da cuenta de un desprendimiento de la ladera que se venía dando desde el año 2022 y afecta a un total de 60 familias y unos 200 habitantes de estrato uno y dos. El abismo que se ha generado tras esta situación es de 14 metros de altura y está socavando la carretera que une a los sectores de El Talón y La Línea.