“Desmontaremos los grupos que no quieran dialogar”: Gobierno en diálogos regionales

“Perdí a mi madre en la masacre de El Salado. No me atrevo a volver a ese lugar porque tengo miedo y quiero que me den tierras aquí en El Carmen de Bolívar”. Ese fue el angustioso relato de una mujer de 65 años en medio de los ‘Diálogos regionales vinculantes’ que se realizaron en El Carmen de Bolívar, territorio que quiere dejar atrás el estigma de violencia que por décadas ha sorteado. (Lea: Lo que piden los habitantes de Los Montes de María al gobierno Petro)

En la jornada, que contó con la participación de 1.700 personas de 15 municipios, se enumeraron los diferentes problemas por los que atraviesa la subregión de los Montes de María, especialmente el de los líderes amenazados que claman por su seguridad. (También le puede interesar: “Se nos están cayendo las casas”: protesta en El Carmen de Bolívar)

“Para tener un buen gobierno se tiene que erradicar la corrupción que hay en el mismo Gobierno. Hay corrupción en los actos consultivos de nuestras comunidades. Las garantías de seguridad deben ser totales para los líderes, más cuando esto es un corredor de drogas. No es posible que en estos momentos en el Golfo de Morrosquillo estén montando drogas a plena luz del día con policías vigilando”, aseguró Freddy Martínez, líder amenazado.