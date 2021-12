Víctimas del conflicto armado denuncian que se quedaron sin tierras

Y añadió: “A nosotros sí nos habían dicho que esas tierras tenían un lío jurídico que estaba en curso, pero al ver todos los documentos en orden, no dudamos en arrendarlas. Además, nosotros como víctimas aún no hemos recibido la indemnización del Estado, por eso con recursos propios decidimos comenzar a sembrar en estas siembras”.

Los hechos

El líder le contó a El Universal que en todo este tiempo venían trabajando en el predio sin inconvenientes. “Incluso, renovábamos los contratos semestralmente, cada vez que íbamos a comenzar una nueva cosecha”, comentó. Pero todo cambió de la noche a la mañana.

“Nosotros llegamos a recoger la cosecha, porque ya hay algunas siembras que están para recolectar y vender, pero nos encontramos con que no nos dejaban entrar porque el fallo salió a favor de la otra familia que alega ser dueña de las tierras”, explicó. Y agregó: “Nos dicen que no podemos recoger nuestro trabajo. Eso no puede ser así, trabajamos mucho por hacer estas siembras. Que no nos arrienden más, pero que nos dejen hacer la recolecta. Es lo único que nos interesa ahora”.

