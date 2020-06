Del corazón de Dios al corazón de los hombres

Eran las tres de la mañana. La desolación del hospital de Montelíbano, en el sur del departamento de Córdoba, fue interrumpida por los gritos desgarradores de una madre que clamaba salud para su pequeña hija.

El médico rural de aquella época, corrió con los bríos de quien recientemente había hecho el juramento hipocrático, tomó a la menor en sus brazos para revisarla. Estaba fría, somnolienta y no se podía mantener en pie.

La madre, una mujer campesina, le pedía ayuda. Decía que a la pequeña le habían “arrancado” una muela y que desde entonces no había dejado de sangrar. Le abrió la boca, con sumo cuidado, y notó que efectivamente, el líquido rojo burbujeaba en ese lugar. Era sangre arterial, pues en el procedimiento le habían causado un daño vascular.

“Hay que suturarla”, gritó, pidiendo a la enfermera que le pasara rápidamente una gasa, hilo y aguja para coser y de esa manera detener la hemorragia. Sentía que la vida de la pequeña se esfumaba entre sus manos.

La respuesta de ella laceró su corazón. Sin tacto alguno, le dijo que en ese centro asistencial, no había nada de lo que le solicitaba, mas que un pedazo de gasa que quedaba en algunos de los depósitos.

Sin pensarlo dos veces tomó el pedazo de tela blanca y con una fuerza especial, que además considera sobrenatural, presionó el lugar. Solo se le ocurrió pedirle ayuda al Señor para que le regalara a la niña la oportunidad de vivir.

“Sentí que un fuego bajaba por mi brazo. Era como si se estuvieran desprendiendo gotas de vela caliente, pero que no quemaban. De mi mente salían versículos de la Biblia que yo no me sabía y en lo profundo de mi ser escuché una voz que me decía: Yo la estoy sanando”.

Quitó la gasa. Estaba seguro, por la fe que siempre ha profesado, que Dios había tenido misericordia. No había sangre. La niña empezó a recuperarse y sus signos vitales se estabilizaron, por una fuerza sobrenatural que no explicaría la ciencia.

Esa experiencia, en la década del 80, le bastó al médico cardiólogo Rafael Cañavera Ayala para entender que Dios estaba vivo y para sellar un pacto que aún se mantiene vigente. Justo eso que vivió cuando hacía el rural, en ese pueblo del sur de Córdoba, fue la que plasmó en la primera canción que compuso, la cual tituló Llama a Jesús.