Intergremial del Atlántico responde a Petro por supuesto “plan para tumbarlo”

Tras las declaraciones del presidente de la República, Gustavo Petro, en que señala a los empresarios de Barranquilla de estar reuniendo dinero para tumbar su gobierno una vez comience la campaña por la Asamblea Nacional constituyente, el Intergremial del Atlántico se pronunció indicando que se debe individualizar, en caso de que esto esté ocurriendo, pero no señalar a todo el empresariado.

“En la medida en que se sigan lanzando este tipo de sindicaciones, generalizadas, graves y sin sustento alguno, al parecer, es no conllevan a nada al país. Solicitamos al Presidente, en caso de ciertas afirmaciones, que constituyen un delito, que de manera urgente haga la denuncia respectiva, individualizando el caso y no generalizando sobre todo un empresariado que no ha hecho más que trabajar por Barranquilla y el Atlántico”, sostuvo Cepeda Tarud.

Este fue el comunicado emitido por Intergremial del Atlántico:

“Gremios de Barranquilla rechazan las sindicaciones del presidente de la República contra el empresariado local.

Los gremios que representan al sector productivo de Barranquilla rechazamos las indicaciones del presidente de la República Gustavo Petro contra el empresariado local sobre un supuesto plan de compra de votos en la anunciada Asamblea Constituyente para sacarlo del poder.