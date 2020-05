Las Patrullas COVID están en Barranquilla para combatir el coronavirus

El alcalde de Barranquilla presentó este lunes en el barrio El Bosque las 15 “Patrullas COVID”, conformadas por personal especializado de las secretarías distritales de Gobierno y Salud de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, y de la Policía, que recorrerán diariamente las 5 localidades de la ciudad para velar por el cumplimiento de las normas sobre el distanciamiento físico decretadas a nivel nacional y local.

Las patrullas, que estarán apoyadas por más vehículos de la Policía, de las Inspecciones y de otras entidades, les harán seguimiento a los pacientes con sospecha de coronavirus y a los que están en procesos de pruebas, para evitar que sigan saliendo y poniendo en riesgo al resto de la población, recordándoles que deben quedarse en su casa y respetar el aislamiento y el cerco epidemiológico.

Por parte de la Secretaría de Salud Distrital, integran las patrullas miembros de la Oficina de Vigilancia Epidemiológica; por la Secretaría de Gobierno, inspectores de policía y personal operativo; por la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, personal operativo, y por Policía Nacional personal designado por esa institución para la función de patrullaje en los distintos cuadrantes del Distrito de Barranquilla.

Se evalúan medidas más rigurosas

Al hacer la presentación de las patrullas desde el barrio El Bosque, el alcalde Jaime Pumarejo Heins, manifestó que están “haciendo un trabajo articulado con Policía, con Migración Colombia y con la fuerza pública, llegando barrio a barrio haciendo comparendos. A la fecha hemos hecho más de 15.000 comparendos que buscan modificar el comportamiento. No quisiéramos llegar a poner un comparendo, quisiéramos llegar a ver a la gente cumpliendo con las disposiciones para cuidarnos y para salvar vidas. Estas patrullas van a llegar a todos los barrios donde hayan focos de contagio, donde veamos que las cosas tienen que ser controladas con mayor rigor, y ahí vamos a hacer pedagogía y mucho control”.

El mandatario distrital manifestó que diariamente se está evaluando el incremento de la rigurosidad de las medidas para que la pandemia no se salga de control en la ciudad. “Tenemos diseñado un paquete de medidas y cada día estamos evaluando si toca tomarlas. Aquí hay tres indicadores que estamos vigilando constantemente: la tasa de contagio, la tasa de hospitalización y la tasa de mortalidad. Con esas tres variables tomamos decisiones de incremento de medida, de rigurosidad o de relajamiento”.

Pumarejo explicó que “la primera medida sería toque de queda por sectores; la segunda, las patrullas, y la tercera es una medida donde vamos a requerir la preinscripción para las personas que tengan que salir. Eso quiere decir que no podrá salir nadie, a menos que previamente haya llamado a un call center y recibido un ok para salir de su hogar, esa es la medida más extrema y no queremos llegar a ella”.

Reiteró que “esto está en nuestras manos. Si todos hacemos nuestra parte, no vamos a tener que tomar medidas restrictivas y podremos volver a trabajar más rápido y vamos a salir de esto lo más rápido posible”.