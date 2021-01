Miembros de la iglesia Berea suspenden ayuno y oraciones

Cuando le insistió si los habitantes de la iglesia habían suspendido de manera permanente el ayuno, el Personero reiteró que “ellos han suspendido sus prácticas religiosas. El tema de la oración constante lo han suspendido. No sabemos si todavía tienen la expectativa del evento como tal. Eso es algo muy interno de ellos, lo cual hemos intentado indagar, pero no nos han dado mucha información, pero las actividades como tal sí están suspendidas”.

Agregó que “en estos momentos hay cinco personas, que hacen parte de un mismo núcleo familiar y son los que habitan allí de manera permanente. No se encuentran retenidos, secuestrados, ni confinados”. Lea aquí: Extreman medidas en la casa-iglesia donde esperan hoy la llegada de Jesús

“Ellos han manifestado que no piensan realizar ningún tipo de actividad religiosa, han suspendido toda actividad religiosa como tal. Las personas que se encuentran allí son las que habitan de manera permanente en la residencia”, manifestó inicialmente Moreno Llinás.

En cuanto a cómo están siguiendo sus necesidades básicas como alimentarse, por ejemplo, el Moreno Llinás manifestó que “ellos tienen una residencia acondicionada con todos sus servicios básicos; la alimentación ellos mismos se las proporcionan. Ellos están haciendo su vida normal, la única diferencia está en algunas declaraciones que se dieron sobre el tema de este 28 de enero, sobre la visita de Jesús y de la resurrección de los hermanos en Cristo que han partido primero que ellos. Pero ellos siguen con su vida normal, con su alimentación y con sus costumbres cotidianas”. Lea aquí: Comunidades religiosas se pronuncian sobre grupo que espera a Jesús

Sobre qué encontró dentro de la iglesia, el Personero manifestó que es una vivienda normal. “No tiene muebles. Los muebles se encuentran en la parte trasera, en la parte de adelante se encuentra desocupada, que es el sitio donde se congregan. Es una residencia que tiene todos los servicios básicos, en buenas condiciones, es una residencia que se encuentra en todas las condiciones óptimas para vivir”.

Terminó diciendo que “en estos momentos ellos no están realizando ningún tipo de oración. Nos han manifestado que han suspendido todo tipo de oraciones, porque dentro de esas actividades está el tema de hablar en “Lenguas” y ellos no quieren alarmar a la comunidad, no quieren que la comunidad se ponga nerviosa con esta actividad que ellos ejercen”.